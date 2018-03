'JEP dará prioridad a casos de violencia sexual'

El director de la unidad de investigación y acusación de la JEP, Giovanni Álvarez Santoyo, señaló que se está trabajando en la conformación de un grupo especial para investigar los casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado.



"Vamos a hacer una convocatoria de un grupo de 10 especialistas que quieran conformar la unidad especial de investigación de delitos sexuales. Estará conformado por médicos, antropólogos, sociólogos, trabajadores sociales y psicólogos que puedan cumplir una labor importante en las investigaciones", indicó.

Álvarez agregó que en el acuerdo de paz es fundamental dar prioridad a los casos de violencia sexual para garantizar la no repetición.



El 15 de marzo entrará en funcionamiento la JEP. "No empiezan las audiencias. Pero se abren las puertas de la JEP, entrará en funcionamiento cada una de las salas", dijo Álvarez. Sin embargo, no habló de los casos priorizados y advirtió que se encuentran en estudio de cada uno de los despachos.



La periodista Jineth Bedoya Lima, quien lidera la campaña 'No Es Hora De Callar' – iniciativa que apoya EL TIEMPO-, indicó que la impunidad en los procesos de violencia sexual supera el 90 por ciento.



Bedoya le dijo a los fiscales, magistrados e investigadores: "Estamos poniendo algo muy grande en sus manos que son nuestros testimonios. Los testimonios no son más importante por el grupo o por el victimario (...) pedimos verdad y justicia", dijo.



Además señaló que la violencia sexual es el crimen más aterrador y al que menos se le presta atención.

Pilar Rueda, asesora en género e infancia de la UIA, señaló que el acuerdo de paz con las Farc incorporó de manera especial la violencia de género como un crimen que no podía ser beneficiado con algún tipo de indulto o amnistía. "La meta es que se reconozcan los crímenes. Los que se reconocen tienen un tipo de sanción y si no se reconocen pasan a ser investigados por la Unidad de Investigación y Acusación, a quien se le incorporó un equipo especializado en violencia sexual desde el acuerdo mismo de La Habana. Es un crimen muy delicado que necesita un equipo especial", indicó.



Ese equipo de investigación, dice Rueda, no usará las técnicas tradicionales de investigación como solamente la prueba física y la de Medicina Legal. Se tendrá el testimonio de la víctima y los contextos en los que se dieron.



"Lo importante es que se va a dar a conocer la verdad y se mostrará que es posible investigar los casos de violencia sexual y superar la impunidad. La JEP tiene la obligación de garantizar la no repetición, pero también mostrar vías para garantizar la justicia", indicó.



El acuerdo de paz con las Farc indica que "el funcionamiento del componente de justicia dará énfasis a las necesidades de las víctimas mujeres, niñas y niños, quienes sufren de una manera desproporcionada y diferenciada los efectos de las graves infracciones y violaciones cometidas con ocasión al conflicto".



Además, contempla que la unidad de investigación "contará con un equipo de investigación especial para casos de violencia sexual. Para los hechos de violencia sexual se atenderán las disposiciones especiales sobre práctica de pruebas en la materia incluidas en el Estatuto de Roma".



La JEP tendrá 12 sedes: Bogotá, Florencia, Neiva, Pereira, Popayán, Bucaramanga, Cúcuta, Medellín, Apartadó, Quibdó, Villavicencio y Sincelejo.​



Un informe del Centro de Memoria Histórica señaló a excomandantes de las Farc, entre ellos a ‘Raúl Reyes’, de abuso sexual a menores. Dice que al menos 15.000 niñas y mujeres fueron violadas por las guerrillas y paramilitares en los últimos 57 años.



JUSTICIA

