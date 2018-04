'Magistrados de la JEP están comprometidos con la verdad': Betancourt

Este lunes, tras su visita a la sede de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la excandidata presidencial, Ingrid Betancourt, dijo que confía en el trabajo que adelantará esa instancia creada en el marco del proceso de paz con las Farc, para investigar y juzgar a los máximos responsables de los delitos atroces cometidos durante el conflicto.

Betancourt, quien estuvo seis años y medio secuestrada por esa exguerrilla, dialogó por más de una hora con la presidenta de la JEP, Patricia Linares, y Xiomara

Balanta, Ana Caterina Heyck, Claudia López, Eduardo Cifuentes, Camilo Suárez

y Pedro Diaz, magistrados de esa instancia.



Al terminar su visita, Betancourt dijo: “Yo confío en la JEP. Creo que las

personas que están acá primero son muy valientes y (…) comprometidas con la

verdad. Aquí no hay política, aquí no hay ideología, aquí hay un sentimiento de

que lo que se necesita es contribuir a que Colombia sepa lo que sucedió y a que

se haga justicia. Aquí se está esperando que las personas que tengan

responsabilidades con las víctimas rindan cuentas y que la gente no pueda

pasar de agache”.

En su calidad de víctima, Betancourt pidió que se estudie su caso, con el fin de que se conozca toda la verdad de lo sucedio, “la JEP es la institución que nos está permitiendo hacer realidad concretamente aquello que se dijo que el proceso de paz debía liderar: resarcir a las víctimas. El resarcimiento de las víctimas tiene muchas facetas, pero para mí el primordial es el restablecimiento de la verdad plena. Por eso yo he querido venir y es para solicitarle a la JEP que se considere mi caso”.



Asimismo, la excandidata presidencial señaló que quiere, "de esta manera, dar ejemplo a todas las víctimas para que no duden en acercarse, no duden en traer testimonio, en traer su evidencia, en compartirla y no con ánimo de venganza o de revancha, sabiendo que lo que uno vaya a decir acá puede tener repercusiones en la vida de los victimarios que probablemente puedan ser sancionados”.



REDACCIÓN PAZ