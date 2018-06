'La JEP puede darse su propio procedimiento': Gobierno

20 de junio 2018 , 08:30 a.m.

20 de junio 2018 , 08:30 a.m.

El Gobierno volvió a insistir en el mensaje de urgencia para que el Congreso le dé trámite al proyecto que reglamenta los procedimientos de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y advirtió que existe un artículo transitorio en la Constitución que le permitiría a este tribunal “darse sus propias normas mientras existe una ley de procedimiento”.

Este miércoles, en entrevista con la W Radio, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, señaló que no obstante el Gobierno espera que el Congreso le dé trámite al proyecto de ley.



Las declaraciones del ministro se dan en medio del pulso que sostiene el Gobierno saliente de Juan Manuel Santos con el presidente electo, Iván Duque, quien pidió al Congreso suspender la discusión de la ley de procedimiento hasta que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la ley estatutaria de la JEP.

“Por esa razón el Presidente reiteró ayer (martes) el mensaje de urgencia y de insistencia, con lo cual el Congreso está obligado a incluir en el orden del día este proyecto, a darle prioridad al mismo, al no poder discutir ningún otro hasta tanto no se decida de fondo sobre este”, aseguró Rivera, quien aseguró que el Gobierno está dispuesto a llegar a un consenso con todas las fuerzas políticas.



El Ministro aclaró que en el caso de que no haya una decisión de fondo sobre el proyecto, a partir de mañana será convocado el Congreso a sesiones extraordinarias, donde la iniciativa que le da un reglamento a la JEP será prioritaria.

La JEP se va a sentir en una situación que quizás la va a obligar hacer uso del artículo 15 transitorio de la Constitución que le permite darse un procedimiento, mientras existe norma de procedimiento FACEBOOK

TWITTER

Rivera también señaló que existe la posibilidad de que la JEP se pueda dar sus propias normas de procedimiento.



“Al no hacerlo el Congreso, y frente a la presión que tiene la Farc, la JEP se va a sentir en una situación que quizás la va a obligar hacer uso del artículo 15 transitorio de la Constitución que le permite darse un procedimiento, mientras existe una norma de procedimiento”, aseguró el jefe de la cartera Interior.

.

Rivera también advirtió que una de las consecuencias de que el Congreso no le dé trámite y apruebe el proyecto de la JEP será con los militares que habían sido condenados por delitos de lesa humanidad, cometidos dentro el conflicto, y hoy están en libertad, bajo la condición de comparecer ante la jurisdicción de paz.



Según el Ministro, la libertad de esos miembros de la fuerza Pública estaría "en el limbo". “Esa comparecencia tiene que darse ante instituciones nacionales y el riesgo es (que intervenga) la Corte Penal Internacional”, insistió Rivera.



Redacción EL TIEMPO.COM, con información de W Radio