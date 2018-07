Henry Torres E. pidió perdón a víctimas, pero insistió en su inocencia

"Yo no he causado ni ordenado ninguna de las muertes que se me atribuyen. Fueron cometidas por la Brigada que yo comandé sin que yo tuviera conocimiento de eso, pero igual quiero pedir perdón por esos hechos a las víctimas", dijo el general Henry Torres Escalante este martes ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP.



Torres Escalante firmó el acta de sometimiento en el sistema de justicia transicional, pero insistió en que aceptar los compromisos no implica una aceptación de culpa sobre los hechos por los que es investigado. "La verdad no es aquella que incluye una aceptación de responsabilidad", señaló el general.

En la diligencia hizo énfasis en que se presentó ante la JEP porque la justicia ordinaria no le "dio garantías en los procesos".



El mayor general de 55 años es el primer militar en presentarse ante la Jurisdicción de Paz luego de haber solicitado que sus procesos judiciales sean tramitados a través del nuevo sistema de justicia.



Torres Escalante, hoy detenido en la Escuela de Infantería de Bogotá es investigado por casos de 'falsos positivos' ocurridos cuando fue comandante de la Décima Octava Brigada del Ejército en Arauca y Casanare.



En la diligencia, Torres aceptó someterse a la JEP y con ello cumplir los requerimientos del sistema: contribuir con la verdad, la justicia y la reparación, informar sus cambios de residencia y, entre otras cosas, no salir del país sin autorización de la JEP si le otorgan la libertad condicionada, mientras se adelante el proceso en su contra.



"Comparezco personalmente para manifestar mi intención de acogerme a la justicia especial para la paz, cumpliré con todas las obligaciones que siguen, de las normas que la reglamentan y la crean y solicito la total observancia de los derechos y garantías emanadas y un trato equitativo, simultáneo y diferenciado que en público y privado se nos prometió a los militares, y eso quedó incluido en las normas ya expedidas al respecto", dijo Torres Escalante.

Jaime Granados, el abogado del general, entregó por solicitud de la Sala dos documentos y un CD con información sobre los procesos judiciales que se adelantan contra Torres; en la diligencia mencionó que serían 7 procesos con unas 12 víctimas. La investigación más avanzada de esas es la de los asesinatos de Daniel Torres y de su hijo Roque Torres ocurridos en marzo del año 2007 en Aguazul, Casanare.



La representante de la Procuraduría sostuvo que teniendo en cuenta la manifestación de Torres, el proceso deberá pasar a la Sala de Reconocimiento de la Verdad y luego a la fase "adversarial" que le correspondería al Tribunal y en el que intervendría la Unidad de Investigación para que adelante el proceso de indagación sobre los hechos y la presunta responsabilidad del general.

Granados insistió, al final de la audiencia, que el escenario de verdad de la JEP es el que permitirá a las víctimas conocer lo sucedido. "El general dijo que es un hecho cierto que hubo muertes y que deben responder quienes lo hicieron. El general es consciente de que las tropas bajo su mando cometieron los crímenes y por eso es su deber pedir perdón a las víctimas y contribuir a la verdad pero eso no implica reconocer responsabilidad de lo que no es culpable", dijo el abogado.



Granados dijo que pese a que el general no lleva todavía cinco años detenido, se radicó nuevamente una solicitud de libertad condicionada teniendo en cuenta, según el abogado, que la Corte Constitucional avaló las libertades de los militares sin el cumplimiento de ese requisito amparados en el principio de equidad inscrito en el acuerdo de paz.



