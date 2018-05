Extradición de Santrich, ¿el mayor enredo del proceso de paz y la JEP?

La solicitud formal de extradición del exnegociador y líder de las Farc, Jesús Santrich, aún no está, pero ha sido el tema de polémica por parte del Gobierno, la JEP, las Farc y hasta los candidatos presidenciales.



Varias voces- el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, el procurador Fernando Carrillo, el ministerio de Justicia y del Interior- han reprochado la decisión de la Sección de Revisión de la JEP de suspender el trámite de extradición contra Santrich, detenido el 9 de abril. La JEP, en la decisión del pasado 16 de mayo, además solicitó a las autoridades la entrega de pruebas del proceso por narcotráfico.

La discusión se centra porque los hechos por los que es investigado Santrich se dieron, según la acusación de Estados Unidos, luego de la firma de paz con las Farc (el 1 de diciembre de 2016) y por ello su estudio quedaría bajo el poder de la justicia ordinaria.



Mientras tanto, este martes el Congreso aplazó la discusión y votación del proyecto de ley que fija el procedimiento de la JEP y en el que hay diferencias por las atribuciones de esa justicia en materia de extradición. Hernán Penagos, representante a la Cámara por ‘la U’ y ponente del proyecto en el Congreso, afirma que la JEP “tiene competencia para definir únicamente si la conducta se cometió antes o después del acuerdo de paz, pero no tiene atribuciones dadas por el acto legislativo para la paz o el Congreso para suspender la extradición”.



¿Qué pasa si no aprueba la ley antes de que se terminen las sesiones ordinarias? Penagos afirma que el lunes se continuará con el debate y que espera que si no se llega a avanzar antes del 20 de junio, el Presidente llame a sesiones extras. Penagos afirma que el aplazamiento del debate no se debe solo al caso de la extradición de Santrich, que es un tema fundamental en el Congreso, sino también por las campañas presidenciales.



El analista político Ariel Ávila considera que “el proceso de paz quedó acorralado en medio de momento electoral y el debate político”. Sobre la posición de la JEP afirma que esa justicia “no puede ser una notaría de fechas sino que está en la posición de pedir las pruebas, examinar la calidad de las mismas y pronunciarse sobre el tema”.



Por su parte Juan Fernando Córdoba, exdecano de derecho de la Universidad de la Sabana, considera que el aplazar el debate sobre la JEP responde a un tema de prudencia ante el tema electoral. “En este ambiente electoral no es propicio analizar el tema. Es preferible esperar como se den las votaciones”, dijo.



