En primera audiencia con exFarc, JEP recuerda condiciones de libertad

Este jueves, en la primera audiencia con un excombatiente de las Farc, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) recordó las condiciones que deben cumplir todos los vinculados a esta justicia que cuentan con libertad anticipada.



En la sesión la Sala de Amnistía e Indulto le impuso seis condiciones al compareciente a la JEP, Manuel Antonio Calderón Barragán, de acuerdo con el régimen de condicionalidades que establece la ley de amnistía e indulto (1820 de 2016).

De acuerdo con la decisión de los cinco magistrados de la sala, Calderón Barragán deberá cumplir con lo siguiente:



1. Informar todo cambio de residencia a la autoridad competente de la JEP.



2. No salir del país sin previa autorización de la JEP.



3. Garantizar la dejación de las armas y comprometerse a no reincidir en la

comisión de delitos dolosos.



4. Participar en los programas de contribución a la reparación a las

víctimas.



5. Comparecer ante la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, ante la

Unidad de Búsqueda de las Personas dadas por Desaparecidas o ante la

JEP, cuando sea requerido, aportando verdad plena.



6. Comparecer ante la JEP cada vez que sea requerido su aporte en

trámites judiciales, incluido -pero no limitado- a los que él adelante en

causa propia.



Manuel Antonio Calderón Barragán, asistió a la audiencia, que se extendió por 30 minutos, acompañado de su defensa.



El compareciente, quien ha estado vinculado presuntamente con el tráfico de armas para la exguerrilla, deberá cumplir con esos compromisos para merecer los beneficios jurídicos que otorga esta justicia especial.



REDACCIÓN PAZ

@pazELTIEMPO