La histórica audiencia en que Farc compareció por primera vez a la JEP

En un ambiente de calma y notablemente feliz, Rodrigo Londoño, Timochenko, arribó a la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de Hechos de la Jurisdicción Especial para la Paz. Fue el primero de los exjefes de las Farc en ingresar al recinto, en el que se realizaría la primera comparecencia de los integrantes de la extinta guerrilla en este sistema especial de justicia. Algo sin duda histórico.



Pocos minutos después, Carlos Antonio Lozada acompañó a Londoño dentro del lugar. Al igual que el jefe del partido de la Fuerza Revolucionaria Alternativa del Común, llegó acompañado de varios miembros del movimiento político y de su pareja sentimental.

La llegada de Pablo Catatumbo fue cinco minutos antes de las 2:30 p. m., hora programada para comenzar la sesión. Su arribo fue particular, pues en sus manos llevaba un ramo de rosas rojas, símbolo del partido político de la Farc.



A las 3 de la tarde finalmente se le dio inicio a la esperada audiencia. Los minutos de más fueron destinados para esperar a los otros 28 exmiembros de la guerrilla que estaban citados para comparecer en la JEP.



Ante el auditorio lleno, la magistrada Julieta Lemaitre, presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de Hechos, dio inicio a la sesión en la que comenzó el proceso 001 de ese organismo, el cual tendrá como finalidad evaluar entre 2.500 y 8.500 secuestros y extorsiones cometidos por esa guerrilla entre 1993 y 2012.



La diligencia comenzó con el llamado a cada uno de los citados. Durante todo el proceso, Jesús Santrich, quien está recluido en la cárcel La Picota por un pedido de extradición de Estados Unidos por narcotráfico, estuvo a través de una videoconferencia.



Quienes no asistieron personalmente presentaron los poderes de representación con sus abogados. En ese momento, en el recinto se presentó un problema: varias de las autorizaciones no habían sido notariadas y solo presentaban huella y firma de los comparecientes.

A las afueras del recinto, varias víctimas de las Farc exigieron saber la verdad sobre la suerte de sus familiares secuestrados. Foto: Mauricio León / EL TIEMPO

En ese instante, los abogados defensores de los excombatientes precisaron que el 4 de julio en la JEP les habían notificado que era válido que se presentaran los documentos de personalidad jurídica sin el trámite de la notaría, debido a los problemas de movilidad y de difícil acceso en las que se encuentran varios de los citados.



Por esta razón, los cinco togados de la Sala decidieron tomarse un receso de 5 minutos para evaluar la situación. El intervalo finalmente tardó 45 minutos y la audiencia se reanudó a las 4:40 p.m. A su llegada, la magistrada Lemaitre anunció que a quienes les faltaba este requisito se les asignaría uno de los abogados de oficio que estaban en representación de algunos de los ex-Farc.



La decisión fue controvertida por los abogados defensores, quienes insistieron repetidamente en la voluntad de los 31 citados en declarar en todo el proceso para esclarecer los casos de secuestro en el marco del conflicto armado.



Acto seguido, la Presidenta de la Sala procedió a leer las 312 sentencias, en las que se involucran a 68 miembros del estado mayor de las extintas Farc. Así mismo, les entregó a los integrantes del partido político y a sus apoderados los informes, realizados por la Fiscalía General de la Nación, la Fundación País Libre y el Centro Nacional de Memoria Histórica, sobre los casos de secuestros registrados en el país.



En ese instante, la defensa, encabezada por los abogados Diego Martínez y Gustavo Gallardo, pidió un tiempo pertinente para poder revisar los documentos e hizo la precisión que una base de datos “no tiene el carácter de informe” y pidió que no fueran valoradas. Esta solicitud fue rechazada por los togados de la JEP.

Posteriormente, Pablo Catatumbo pidió por medio de sus apoderados ausentarse del recinto para cumplir un viaje que tenía programado para esa tarde. El permiso fue otorgado, ya que en la audiencia se encontraba el abogado que asumió la personalidad jurídica de su proceso.



Le llegó el turno a la Procuraduría de intervenir en la diligencia. Mónica Cifuentes se dirigió a los representantes de la defensa de los exguerrilleros y se refirió a las dudas sobres los informes presentados y señaló que este es un proceso preliminar y que en el transcurso de todo el caso se tendrá el tiempo pertinente para evaluar cada uno de los casos presentados.



De forma muy emotiva, se dirigió por cerca de cinco minutos a la audiencia. Cifuentes destacó en su intervención el compromiso que ha tenido la que era la guerrilla más vieja del mundo para presentarse a los tribunales de paz, sin necesidad de una captura y cumpliendo con los acuerdos logrados en La Habana.

“Realmente es un momento histórico en el que hoy los excombatientes concurren de manera voluntaria. Esto tiene un inmenso valor moral”, indicó.



Cifuentes agregó que la audiencia de este viernes es el inicio de un proceso en el que las víctimas tendrán la oportunidad de conocer la verdad y ser reparadas. Así como el de los victimarios para cumplir con los compromisos acordados. "Dejemos el pasado en donde está y abramos las puertas al futuro, a la verdad, a la reconciliación y a la conciliación nacional, siempre pensando en las víctimas”.



La diligencia terminó con la intervención de Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Allí precisó que han recibido un gran número de solicitudes para esclarecer desapariciones cometidas en medio de la guerra, entre estas se encuentran las de personas secuestradas de los que nunca se volvió a tener razón y reclutamientos forzados.



Una vez concluido estos señalamientos, Lemaitre, de forma solemne, dio por terminada una audiencia que quedará para siempre en la historia de Colombia. Por primera vez, los exjefes de las Farc miraron frente a frente a la justicia.



MARÍA FERNANDA ARBELÁEZ MÉNDEZ

Redacción ELTIEMPO.COM

Twitter: @mafearbelaezmen