Agencias de varios países, tras tráfico de drogas en vuelos chárter

No fue uno. Fueron dos ‘narcojets’ y podrían haber sido muchos más. Todas las agencias de inteligencia de Colombia, Centroamérica, México, Estados Unidos e Inglaterra han unido hombres, técnicas y equipos para investigar cuántos vuelos más de jets exclusivos, que partieron de Colombia o llegaron al país para trasportar cargamentos de estupefacientes, se habrían podido realizar.

El brigadier general Jorge Luis Vargas, director de la Dijín (anterior Dirección de Investigación Judicial e Inteligencia, hoy Dirección de Investigación Criminal e Interpol), reveló a EL TIEMPO que el descubrimiento de los ‘narcojets’ produjo ya una revisión de los protocolos del reglamento aeronáutico colombiano para vuelos chárter, así como nuevos procedimientos de inspección antinarcóticos.



El brigadier general Vargas cursó inteligencia estratégica en la Universidad Charles Sturt en Canberra (Australia) y ha realizado 49 cursos relacionados con inteligencia estratégica y operacional.



¿Es verdad que no hubo un ‘narcojet’ sino varios?



La Dirección de Antinarcóticos de la Policía, con el apoyo de la Dijín y la Fiscalía, adelanta esta verificación. Se tiene información de que en la primera semana de diciembre del 2017 podría haber ocurrido un hecho similar y existen elementos que podrían indicar que la misma organización estuvo involucrada en ese episodio.



Tres de las personas capturadas en enero viajaron en el vuelo chárter de la primera semana de diciembre.



Pero ¿el caso conocido fue aislado o se ha descubierto ese sistema de alquiler o uso de modernos aviones privados de muy altas especificaciones para narcotraficar?



Lo estamos determinando. Estamos trabajando con la DEA, con la agencia de Estados Unidos de aduanas, Immigration and Customs Enforcement (ICE), con la NCA del Reino Unido, analizando todos los vuelos particulares privados no solamente en Bogotá, sino en Colombia, para verificar las personas que llegaron, el propósito al que vinieron, la ciudad a la cual arribaron y hacia dónde salieron. La Fiscalía y la Policía Antinarcóticos avanzan en esa investigación.



¿Ustedes también, en la Dijín?



Sí, lo que estamos haciendo es corroborando la entrada de todos los vuelos chárter en Colombia para confirmar si hay eventos de similares características o personas que pudiesen estar relacionadas con redes internacionales de narcotráfico.



¿De cuántos vuelos chárter estamos hablando?



En 2017, según datos de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía y la Aeronáutica Civil, se produjeron 4.640 vuelos chárter.



Son numerosos los vuelos chárter hacia y desde nuestro país…



Hay un movimiento importante de estos vuelos hacia y desde Colombia por la buena situación del país en temas de inversión y turismo. A partir de la incautación de la cocaína del vuelo chárter de Colombia a Inglaterra se produce la revisión de los protocolos de reglamento aeronáutico colombiano, para vuelos chárter y los procedimientos de inspección antinarcóticos de migración y de aduanas.



¿Hay casos en los que el mismo ‘jet’ ha realizado varios vuelos a nuestro país?



No tenemos registro en el último año que haya realizado vuelos a nuestro país.



Cuando usted dice que el caso del ‘narcojet’ prendió las alertas, ¿qué quiere decir?



Que hemos iniciado una verificación con agencias internacionales para investigar el ‘modus operandi’ de este tipo de hechos. Todo con el apoyo de la DEA, del FBI, del ICE, de la NCA en el Reino Unido, Interpol y también con la cooperación de las diferentes autoridades en Centroamérica y México, especialmente.

¿México?



Sí, aunque la mayoría de vuelos provienen de los países con los que tenemos frontera y de Norteamérica. El propósito es establecer los datos de las personas. En el grupo de trabajo con las agencias internacionales se están sometiendo a análisis los vuelos con similares características al de la última semana de enero con cocaína incautada en el Reino Unido.



¿México también está cooperando?



Sí. Hay una relación importante con la Policía Federal, con la Secretaría de Marina, grupos especiales de investigación que intercambian información con las autoridades policiales y de investigación de los Estados Unidos, la Fiscalía General de la Nación y la NCA (National Crime Agency).



Reitero que en este momento estamos verificando las bases de datos de las diferentes agencias de seguridad para perfilar posibles eventos anteriores. ¿Qué es lo que estamos haciendo? La verificación de los vuelos que llegaron y cruzarlos con las bases de datos de todas las agencias para ver si hay eventos similares al descubierto.



¿Estos descubrimientos estarían mostrando que altos estratos de la sociedad podrían estar comprometidos en tráfico de drogas?



Hasta el momento lo que el proceso investigativo muestra es una organización narcotraficante europea y una red de venta de cocaína en Colombia.



¿Se sabe concretamente a quién pertenece la droga?



La cocaína que fue traficada y vendida a esta organización europea provenía de una red criminal del Eje Cafetero y Bogotá con nexos en Sanandresito. Uno de los logos hallados ha sido encontrado en incautaciones anteriores al ‘clan del Golfo’.



EL TIEMPO informó el viernes que el cabecilla de la red es un alto empresario de aviación. ¿Eso es así?



Una de las personas capturadas es un empresario vinculado a servicios aeronáuticos en el aeropuerto El Dorado de Bogotá.

¿Parecería que los hangares eran un sitio de distribución de droga a través de viajes de ‘jets’ privados?



Hasta el momento solo se tiene información de la utilización de los hangares en donde ocurrieron los hechos en enero y el vuelo de diciembre.



¿Los hangares tienen vigilancia de policía?



Esos sitios son privados, nuestra actuación era por requerimiento y por perfilación del vuelo y ocupantes, de acuerdo a la información suministrada por las diferentes empresas. Esos protocolos de actuación ya fueron modificados.

¿La denuncia que hay en el sentido de que la policía estuvo comprometida, por lo menos en el ‘narcojet’ de Bogotá, es cierta?



Hasta el momento hay una presunta colaboración de un policía que prestó su identificación para comprar los uniformes con los que se disfrazó el falso policía antinarcóticos, por lo cual fue capturado.

Hangares privados hay en toda Colombia. ¿Están sometidos a revisión?



Se inició un grupo de trabajo conjunto con Policía, Aeronáutica, Fuerza Aérea, Fiscalía, los concesionarios de los aeropuertos y las agencias internacionales de seguridad y policía, con el propósito de revisar los protocolos de actuación, los cuales ya fueron modificados, y el cruce de bases de datos nacionales e internacionales sobre los vuelos privados que han llegado y salido de Colombia.



¿Lo que están haciendo ustedes es construyendo la gran investigación sobre operaciones de narcotráfico con ‘narcojets’ ejecutivos?



Es una investigación amplia sobre la utilización de vuelos privados.



¿Era un ‘jet’ alquilado?



Sí, en Inglaterra. Llegó a Bogotá y se devolvió a Inglaterra.



¿La tripulación era británica?



No, el avión y su tripulación son austriacos.



¿Y qué se sabe sobre quienes eran los cómplices en el país?



Una organización con nexos en el Eje Cafetero y en Sanandresito de Bogotá y un grupo de personas dedicadas al negocio de esmeraldas.



¿La National Crime Agency del Reino Unido, que está cooperando ahora con el plan general de investigación, hace cuánto determinó que operaban los ‘narcojets’?



Es un equipo conjunto entre la NCA, la Policía y la Fiscalía para determinar los hechos de este vuelo y las personas vinculadas.



¿Quién controla los hangares?



La Aeronáutica Civil por medio del Reglamento Aeronáutico Colombiano, e intervienen en los diferentes procesos de salida y llegada de los vuelos entidades como la Dian, Migración Colombia, Policía y otras instituciones en temas ambientales y de sanidad aeroportuaria.

¿A quién o a qué empresa se adjudicó el hangar? ¿Y a quién se subarrendó?



Esa es parte de la información que se está verificando y analizando en este momento.



Segundo tema: los supermercados llamados Supercundi, ¿qué es lo que pasa?



Es una investigación de la Fiscalía. La intervención de la Policía se da a partir de los hechos presentados en varias ciudades por los saqueos de diferentes sitios comerciales. Se han iniciado 12 investigaciones, 5 por delito en daño ajeno, 4 por violencia a servidor público y 3 por hurto. Se han realizado 35 capturas entre Puerto Boyacá, Guamo y Bogotá y se han conducido 19 menores de edad en diferentes ciudades.



Pero ustedes como policía investigadora, ¿qué saben de lo que está pasando?



Es una investigación de extinción de dominio de la Fiscalía General de la Nación.



¿De dónde vinieron los saqueadores o vándalos?



No fueron actos espontáneos. A partir de los hechos contactamos a Interpol, Europol, Facebook, WhatsApp y otras redes sociales para identificar a los promotores de estos hechos vandálicos. Estamos a la espera de las respuestas técnicas para identificar a los usuarios de esas cuentas. De igual manera vamos a contactarnos con el FBI para pedir soporte especializado en estas ubicaciones. Hubo 12 mensajes en redes sociales asociados a estas conductas delictuales.



¿Desde dónde y con qué destino?



Inicialmente se difundieron a través de cuentas de WhatsApp. Los peritos del centro cibernético de la Dijín indican ya que es muy probable que estas cuentas estén asociadas a personas inexistentes.



Pero ¿entonces los mensajes eran falsos?



Los mensajes existieron. Los datos de los usuarios probablemente son falsos. Por las características técnicas existe la posibilidad de identificar a los promotores de estos actos. Tenemos fijados de manera forense varios mensajes, como por ejemplo ‘yo sí estoy de acuerdo, saqueen todos esos almacenes’. Este y otros mensajes son elementos del material de prueba para el esclarecimiento y origen de los saqueos.

Pero ¿son mensajes que venían de dónde?



Solo puedo decirle que se trató de una articulación delictiva.



¿Es verdad que los dueños eran testaferros de las Farc?



Esta es una investigación de la Fiscalía General de la Nación con su unidad de extinción de dominio. Existe un grupo interagencial de 300 analistas, creado por la Fiscalía General para el apoyo a estas investigaciones.

Al margen de estos dos hechos, ¿en qué está trabajando ahora la Dijín?



En el cumplimiento de la ofensiva nacional contra el delito en comunidades seguras y en paz, direccionada por el señor Presidente de la República. Tenemos como prioridad la reducción del homicidio a través del plan ‘El pacto por la vida’. Las cifras en reducción de delitos son importantes: en1 lo que va corrido de este año, el hurto a residencias tiene una reducción del -17 %; hurto a comercio, -17 %; hurto de automotores, -19 %; hurto de motocicletas, -26 %; piratería terrestre, -15 % y el hurto a personas tiene un incremento del 9 %.



La Policía Nacional ha incautado este año 24 toneladas de cocaína y 25 toneladas de marihuana. Dentro de la operación Agamenón, este año se han capturado 6 cabecillas del ‘clan del Golfo’. Y seguimos adelante en nuestro trabajo por la tranquilidad de la ciudadanía.

YAMID AMAT

Especial Para EL TIEMPO