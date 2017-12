Las jugadas de la viuda del dueño de Surtifruver antes de ir presa

19 de diciembre 2017 , 10:47 a.m.

La conducta de Berta Cecilia Rueda Bossa tiene desconcertadas a las autoridades. La mujer es acusada de tejer un plan macabro con su amante para asesinar a su esposo Alonso Orjuela Pardo, dueño de la famosa cadena Surtifruver.

Y ahora acaban de descubrir que, el mismo día que fue capturada, le puso el acelerador a un proceso de sucesión, a través del cual está distribuyendo las acciones de cinco de las empresas del occiso sin que sus familiares lo sepan.



Se trata de las empresas Surtifruver de La Sabana, Discon Ltda., Freskifruta Ltda., Inversiones Orjuela Quintero e Inversiones Orjuela Pardo Ltda., que registran supuestos activos por 1.800 millones de pesos.



En efecto, la defensa de los hermanos y socios del muerto, entre ellos Fredy Orjuela, asegura que la viuda les confirió poder a dos abogadas para que iniciaran el juicio de sucesión sin informarles a los interesados en el proceso y falseando información.



La sucesión se echó a andar el 11 de julio pasado, cuando Orjuela completaba 6 meses de muerto. Sin embargo, un día antes de que Berta Cecilia Rueda fuera capturada mientras recogía a uno de sus nietos pasó algo inusual, que ya está siendo investigado por las autoridades.



El lunes 27 de noviembre se adjudicó la escritura n.° 02615 para efectos del registro legal de la sucesión. Ese mismo día, la mujer fue detenida.



La solicitud de distribución de acciones la encabeza ella y cuatro herederos de nombres Lina Marleny Orjuela Rueda, Luisa Fernanda Orjuela Rueda, Yesid Camilo Orjuela Alarcón y Juan David Orjuela Rueda. Este último también fue capturado por el crimen del empresario.

¿Solo activos?

Los hermanos de Alonso Orjuela prendieron la alerta sobre lo que está sucediendo, y aseguran que ni ellos y ni los socios del empresario tuvieron conocimiento alguno. Por eso, ya se opusieron al trámite de la sucesión.



Incluso, aseguran que la viuda está pidiendo que se repartan solo los activos y no reconoce millonarios pasivos.



De hecho, le pidieron a la Superintendencia de Sociedades que intentara frenar el procedimiento. Pero esta les acaba de informar que no es de su competencia. No obstante, otras autoridades ya fueron alertadas y revisan qué otras propiedades alcanzó a negociar.



