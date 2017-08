Fiscalía definirá si vincula a Andrés Felipe Arias con caso Odebrecht

La Fiscalía General debe definir en los próximos días la situación jurídica del exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, quien empezó a aparecer en las declaraciones de testigos claves de la investigación que lleva el ente acusador por el escándalo de sobornos de la multinacional Odebrecht.

Ante esos testimonios, y varias pistas que lo ubican en reuniones con empresarios de la multinacional, el exministro tendrá que explicar qué relación tuvo con esa firma.



Tal y como lo reveló EL TIEMPO hace dos semanas, un alto exfuncionario del gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez que está en Estados Unidos venía siendo mencionado en las declaraciones como una de las personas que recibieron dinero de Odebrecht, incluso para su sostenimiento en ese país.



Y aunque en ese momento este diario se abstuvo de publicar el nombre para no afectar las declaraciones que ya se concretaron ante la justicia, fuentes del ente acusador señalaron que ya la lupa está puesta sobre Arias, condenado a 17 años de cárcel por las irregularidades en Agro Ingreso Seguro (AIS).



Arias salió del país en junio del 2014, días antes de que la Corte Suprema de Justicia ratificara la condena en su contra por la entrega irregular de subsidios de AIS, y desde entonces se encuentra prófugo de la justicia.



El exministro se estableció en Estados Unidos, donde pidió un asilo, y el próximo 28 de septiembre se llevará a cabo una audiencia en ese país en la que un tribunal debe determinar si lo extradita o no a Colombia para que cumpla su pena.



En el caso de Odebrecht, en sus declaraciones a la Fiscalía el exsenador Otto Nicolás Bula Bula –a quien el ente investigador ya le imputó cargos por el escándalo de los sobornos– sostuvo que el exministro Arias era muy cercano al empresario Federico Gaviria, quien es señalado de ser el enlace entre Odebrecht y las obras de infraestructura.



El ingeniero Gaviria se declaró culpable el 21 de julio pasado de los delitos de cohecho, concierto para delinquir, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.



Según las declaraciones de Otto Bula, Gaviria le contó que a través de un tercero el exministro Arias supuestamente tenía un contrato y recibía dinero de Odebrecht.



Otto Bula –principal ‘ventilador’ del caso Odebrecht, preso por el escándalo y quien está a punto de recibir beneficios por colaboración con la Fiscalía– indicó que Gaviria y Arias eran muy cercanos, y que el empresario le mencionó que al exministro también le llegaron dineros de sus actividades. Según el exsenador, esa cercanía venía desde “el colegio”.



Investigadores señalaron que hasta ahora Gaviria no ha confirmado esa versión entregada por Bula, pero que si él pretende algún tipo de beneficio judicial, tendrá que decir todo lo que sabe sobre todas las personas que tuvieron injerencia en los contratos adjudicados a la multinacional de Brasil.



Altas fuentes de la Fiscalía le dijeron a este diario que para el momento de los hechos investigados Arias ya no era ministro, por lo que una investigación en su contra estaría en la competencia del ente acusador y no de la Corte Suprema de Justicia, que se encarga de llevar los procesos contra los aforados.



“En todo caso, va a tener que explicar su presencia en una reunión en Palacio en el gobierno de Uribe a la que asistió uno de los más altos directivos de Odebrecht”, añadió la fuente.



Se trata de un encuentro realizado en septiembre del 2009, cuatro meses antes de la firma del contrato con Odebrecht para las obras de la Ruta del Sol II, y al que asistieron, entre otros, el empresario Marcelo Odebrecht, preso por el escándalo; el consejero Miguel Peñaloza, quien ya fue escuchado en la Fiscalía, y el exviceministro Gabriel García Morales, quien negoció con el ente acusador y está pendiente de una sentencia en su contra.



“Se debe establecer si Arias tuvo alguna injerencia en la adjudicación del contrato y por qué servicios estarían llegando a él supuestos pagos provenientes de Odebrecht”, señalaron las fuentes tras insistir en que con las recientes declaraciones de los testigos se están abriendo nuevas líneas de investigación e hipótesis sobre la presunta participación de otras personas en la feria de sobornos pagados por contratos de obra.



