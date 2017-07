Un video, prueba reina de soborno en el Tribunal de Cundinamarca

La Fiscalía imputó este martes cargos al secretario general del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Alejandro Bautista Castiblanco, y al abogado Efraín Forero Molina señalados de haber recibido 200 millones de pesos para favorecer al exalcalde y exconcejal de Cota, Juan David Balcero Balcero, en un proceso de pérdida de investidura.

A pesar de que se abrió una investigación contra el secretario Bautista, esta no solo no prosperó, sino que Nelly Yolanda Villamizar, magistrada del tribunal que en ese momento denunció el caso de corrupción, terminó sancionada por el Consejo Superior de la Judicatura, “por poner en entredicho el buen nombre y el de la corporación al darles credibilidad a rumores”.



El proceso se reabrió hace unos días y una de las pruebas reinas que tiene la Fiscalía en contra de Bautista y Forero es un video de una cámara escondida grabado por Justo Iván Peñaranda, esposo de la magistrada Nelly Villamizar, en el que el exalcalde Juan David Balcero reconoció el pago de los $ 150 millones para tumbar el proceso.



"Néstor Franco le contó a Nelly que tú eras el que había entregado esos dineros al secretario (...), que la contraparte también le había ofrecido dineros a los magistrados del tribunal y que los magistrados habían agarrado a dos manos: con una mano habían agarrado tu dinero y con la otra mano le habían recibido a los otros también. Que habías estado hablando con uno de los magistrados o varios para que le devolvieran la plata por tramposos, por incumplidos, y que ellos te habían amenazado. ¿Sí?", pregunta Justo Iván Peñaranda.

A lo que el exalcalde Balcero respondió: "Me llamo un tipo que se llama Efraín forero, un abogado que es una porquería, y me dijo: 'Mire, Juan David, yo necesito hablar con usted urgente, aquí pues está el tema de la Procuraduría y lo van a joder a usted en el tribunal'. Me dijo: 'Hermano, nosotros tenemos que arreglar ese tema ya, necesitamos una plata para esa vaina".



Además, Balcero dice: "Después, el famoso secretario (Bautista) me llevó un domingo con Efraín, me dijeron que ya estaba todo cuadrado, que tocaba cuadrar otra gente, que no sé qué, que necesitaban la plata porque ya iba a salir el fallo. Ellos se quedaron con la plata”. Agregó que fue estafado, pues finalmente perdió la investidura en el 2012.



"Después de que pasó todo, yo empecé a apretar a este tipo Efraín, le dije: 'Bueno, qué va a pasar con la plata, ustedes nos tumbaron. El tipo empezó a echar disculpas y disculpas, y después ya empezaron a amenazarnos", se escucha en la grabación.



El exalcalde reconoce que inicialmente la cifra solicitada por Bautista y Forero era de 400 millones de pesos, pero que solo les alcanzó a entregar 200 millones, además, menciona que fue su hijo quien llevó la suma.



El video es una de las pruebas de la Fiscalía para imputarles a Bautista y Forero los delitos de concusión, cohecho y asociación para la comisión de un delito contra la administración pública. No aceptaron cargos.



