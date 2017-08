'No existe prohibición legal para recopilar pruebas de un delito'

Una joven en Bogotá creó un perfil falso de Facebook para ganarse la confianza del asesino de su novio y lograr que confesara el crimen ocurrido el 22 de febrero pasado en la capital del país.



Durante tres meses intercambió mensajes con él y lo convenció de que estaba pagando una pena en casa por cárcel no solo para evitar un eventual encuentro con el hombre, sino para demostrarle que también pertenecía al mundo del delito como él. Pero ¿qué tanto pueden participar los ciudadanos en la recolección de pruebas en procesos judiciales en curso?

El abogado penalista Carlos Gilberto Gómez Cifuentes habló con EL TIEMPO y precisó que las facultades de las víctimas en los procesos penales han venido cambiando en los últimos años.



"Mientras que en el pasado las víctimas tenían facultades dirigidas a obtener la indemnización de los daños que les hubiera ocasionado un delito específico, en el proceso penal hoy son mucho mas amplias, pues se garantiza su derecho a obtener verdad, justicia y reparación".



Esto, dice el abogado, es una tendencia mundial en la que se ha buscado darle mayor protagonismo a la víctima; sin embargo, ha producido grandes controversias, pues la Fiscalía es la "representante natural de su situación".



Legalmente la víctima tiene el derecho de participar activamente de la fase inicial de la investigación presentando pruebas junto a la denuncia. Incluso, para ciertos delitos (lesiones personales, hurto, estafa...) las personas pueden ser partícipes del juicio a través de la figura del acusador privado, es decir, que su abogado actúe como investigador y acusador.



En este caso en particular, por tratarse de un homicidio, no es posible acceder al procedimiento abreviado, pero aún así recopilar pruebas y entregarlas a las autoridades sí es posible.



"Casos de delitos mas graves permiten que la víctima como el procesado puedan recoger o recopilar elementos con vocación de prueba, con la obligatoriedad de respetar los derechos fundamentales y que cuando se trate de su afectación, medie la intervención de la Fiscalía y en eventos especiales la autorización previa y posterior de jueces de garantías. Hoy día, la víctima puede participar activamente en el proceso penal, además, desde la audiencia de formulación de imputación y si la Fiscalía no la solicita, puede pedir al juez la imposición de medida de aseguramiento", señaló el abogado Gómez.



Además, la víctima puede pedir que sus pruebas sean practicadas en juicio, puede oponerse a la aplicación del principio de oportunidad, tiene derecho a apelar esa decisión en los casos en los cuales el juez lo haya avalado, puede presentar alegatos de conclusión en el juicio y manifestar su posición sobre conceder beneficios al condenado como libertad provisional y casa por cárcel.



En conclusión, de acuerdo con el experto en derecho penal, "cuando una ciudadana se decide a constituir por sí misma la prueba de que una persona determinada es autor de un delito, y en este caso del homicidio de su novio, no existe prohibición legal que se lo impida".



Esas pruebas que pueda recopilar se agregan a los objetos que son valorados por parte del fiscal.



"Si existe la grabación de una charla telefónica, personal o por medios electrónicos, será objeto de análisis también por parte de los jueces al momento en que se proceda. Y frente a ello, irá disminuyendo el amplio espectro de impunidad que hace que el 95 % de los delitos de sangre en Colombia y el 98 % de los casos de corrupción queden sin siquiera ser conocidos por los jueces", señala Gómez.



