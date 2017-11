Vicefiscal responde a señalamientos de Benedetti contra la Fiscalía

La vicefiscal María Paulina Riveros respondió a los señalamientos realizados ayer por el senador Armando Benedetti contra la Fiscalía luego de que se compulsaran copias ante la Corte Suprema de Justicia para que se le investigara por supuestos favorecimientos a la firma Odebrecht.

Benedetti dijo que hay "una estrategia social de desprestigio" y "una táctica sistemática y continuada" en su contra que ahora lo acusa de haber recibido sobornos de la multinacional brasilera. También señaló al fiscal general, Néstor Humberto Martínez Neira, de ser “un rufián”. Dijo que tiene pruebas de que Martínez Neira estuvo los días 26, 27 y 28 de mayo de 2014 en un apartamento del norte de la capital del país recogiendo dineros en efectivo para la campaña Santos Presidente.



Riveros dijo que este “no es un tema debate político sino de debate en derecho”. “El juez natural del señor Benedetti es la Corte Suprema de Justicia y fue justamente ese el motivo por la cual la Fiscalía General de la Nación decidió poner en conocimiento de su juez natural, una información que está en una declaración ante la Fiscalía”, agregó.



“La Fiscalía no hace ningún tipo de valoración sobre la conducta de los congresistas porque no tiene competencia, su juez natural es la Corte Suprema de Justicia y será esa instancia judicial la que en su leal saber haga las evaluaciones judiciales correspondiente”, recalcó.



La vicefiscal Riveros dijo que la Fiscalía se abstiene a efectuar cualquier debate político sobre los congresistas investigados. “Nosotros por respeto a las personas que están siendo investigadas por las autoridades judiciales nos abstenemos de efectuar cualquier debate político. Este no es un debate político, ni de imputaciones mutuas, no creo que sea ese el escenario para entrar a debatir conductas de las personas y por lo tanto me abstengo”, agregó.



JUSTICIA