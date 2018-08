Las versiones del narco 'Tuso' Sierra, testigo de la defensa de Uribe

Juan Carlos ‘el Tuso’ Sierra, el mismo capo que tras pagar una pena de tan sólo cinco años de prisión en Estados Unidos se quedó a vivir en ese país, volvió a ser noticia en las últimas dos semanas.

‘El Tuso’ hace parte de los testigos que la Corte Suprema de Justicia citó para que declaren en el proceso que se sigue contra el senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez por la supuesta manipulación de testimonios de exparamilitares.



Al llamar a indagatoria a Uribe, la Corte dijo que supuestamente allegados suyos buscaron al 'Tuso' en EE. UU. para ofrecerle prebendas a cambio de que cambiara las versiones que ha dado a la justicia en contra del expresidente y de su hermano, el ganadero Santiago Uribe.



Según el expresidente Uribe, el diputado de Antioquia Roque Arismendi le dijo, a través de terceros, que supo que ‘el Tuso’ comentaba que durante su reclusión en Estados Unidos lo visitaron personas que supuestamente le ofrecieron beneficios a cambio de acusarlos a él y a su familia. Según esa versión, en el 2009 Piedad Córdoba, Rodrigo Lara e Iván Cepeda buscaron al capo en su cárcel de Estados Unidos, a donde fue extraditado por el gobierno de Álvaro Uribe junto a una docena de jefes 'paras'.



En el 2013, Juan Carlos Sierra quedó libre y en contravía de las peticiones de Colombia no fue devuelto al país, donde tiene pendientes procesos por narcotráfico y nexos con los 'paras'. Según las autoridades federales, por su colaboración con la justicia de Estados Unidos su vida corría riesgo de regresar a Colombia.



En el 2016, 'el Tuso’ fue excluido definitivamente de Justicia y Paz por una razón que estaba cantada desde que en el 2005 se apareció en las negociaciones de Ralito como supuesto jefe paramilitar: porque en realidad fue uno de los narcos que lograron, casi todos por millonarias sumas, que la cúpula paramilitar los encubriera como pares. De esta manera podrían recibir los beneficios del proceso de paz con las Auc, que en principio incluían congelar las extradiciones en su contra.



Las declaraciones que dio el 'Tuso' en Estados Unidos fueron claves en varios procesos. El más sonado de ellos fue el del expresidente del Congreso, Mario Uribe Escobar, primo hermano del expresidente Álvaro Uribe y quien era amigo e hizo millonarios negocios de venta de bienes con el extraditado. Uribe Escobar fue condenado por parapolítica y en su momento la Fiscalía le abrió un proceso por enriquecimiento ilícito basado en las declaraciones de Juan Carlos Sierra.



Otro caso clave fue el del ex'para' alias Tasmania, desmovilizado que en el 2007 aseguró que el entonces magistrado auxiliar Iván Velásquez le había ofrecido prebendas para que mencionara al entonces presidente Álvaro Uribe con varios crímenes de los 'paras'. En su momento, esa fue una de las razones del duro enfrentamiento entre el Gobierno y la Corte Suprema de Justicia, que adelantaba los procesos por 'parapolítica'.



Escuche aquí parte de su declaración:

El origen del caso 'Tasmania'. Según 'el Tuso', Santiago Uribe y Mario Uribe fueron claves en el plan para desprestigiar a la Corte Suprema de Justicia y sus investigaciones de parapolítica. El audio embebido no es soportado

'Querían una Corte Ad hoc' El 'Tuso' Sierra aseguró que con la falsa versión de 'Tasmania' se pretendía desprestigiar a la Corte Suprema de Justicia y sus investigaciones sobre la parapolítica. El audio embebido no es soportado

En esos procesos, el 'Tuso' dio informaciones que después resultaron ciertas, como la de las entradas del polémico abogado Sergio González a la Casa de Nariño a hablar con altos funcionarios del gobierno del expresidente Uribe. González terminó condenado porque, según la justicia, fueron él, varios jefes 'paras' y allegados a Palacio los que por el contrario habrían montado un complot contra Iván Velásquez.

En esa versión, que dio entre el 2009 y el 2011 en la cárcel de Northern Deck (Virginia), Sierra dijo que el ganadero Santiago Uribe hizo parte activa del caso 'Tasmania', que según él buscaba golpear a la Corte Suprema para obligar a un cambio inmediato de magistrados.



Sierra dijo que el exsenador Mario Uribe y Santiago Uribe coordinaron el plan con Sergio González, que era defensor de 'Tasmania', y con él mismo y otros jefes de las AUC como 'don Berna', para desprestigiar a los investigadores de la parapolítica.



Además, sobre Santiago Uribe, hoy en juicio por supuestos nexos con el grupo criminal de los 12 Apóstoles, dijo que “iba en vueltas de droga” que enviaban los hermanos Gallón Henao por la zona del Urabá, controlada por 'el Alemán'.



"Ustedes saben que las salidas eran controladas -les dijo el extraditado narco a los magistrados auxiliares-. Nadie sacaba una 'vuelta' si no era pagando impuesto a la guerrilla o a las autodefensas. En la zona del 'Alemán', la prioridad eran las 'vueltas' de los Gallón. Cuando ellos sacaban sus lanchas y sus barcos, la gente se 'mareaba' porque decían que entregaban las que no eran de ellos para sacar las suyas", le dijo en su momento ‘el Tuso’ a la Corte. Y agregó: "Todo el mundo sabía que en las 'vueltas' de los Gallón iban 'el Alemán' y Santiago Uribe. Había una relación con 'el Alemán' y los Gallón", aseguró en una de sus declaraciones más polémicas a la Corte en el 2011.



Ahora, con las nuevas declaraciones de Sierra -quien dice que un polémico periodista de televisión incluso lo buscó en Estados Unidos, supuestamente a nombre del exfiscal Eduardo Montealegre, para proponerle que inculpara a los Uribe Vélez- la justicia colombiana tendrá que determinar si las explosivas versiones que dio el capo mientras estuvo preso corresponden o no a la realidad.

