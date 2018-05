Unidades de Reacción Inmediata y estaciones de Policía no dan abasto

16 de mayo 2018 , 11:45 a.m.

La situación de hacinamiento penitenciario en país es preocupante. Ya no cabe un preso más en las cárceles y los detenidos en estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI) superan la capacidad de los centros.

Hay lugares que tienen hasta un 50 por ciento más de personas que puede albergar. Esta situación fue calificada por la Fiscalía como de "gravedad".



Según el ente, en Medellín la URI, que tiene capacidad para 30 personas está albergando casi 100 y en Pasto, hay 78 personas detenidos cuando solo hay cupo para 25.



De acuerdo con algunos expertos lo que puede generar este tipo de situaciones es que los criminales reconozcan que en Colombia no hay una política seria en contra de los que cometen algún tipo de delito. "No hay que mandar a los antisociales a las casas sino que hay que llevarlos a las cárceles", afirmó el el exdirector de la policía, general (r) Luis Ernesto Gilibert.



Para él lo que hay que hacer es construir cárceles "en donde se resocialice la gente, donde no haya hacinamiento, pero si haya sanción".



La situación de las URI y las estaciones de Policía es consecuencia en gran medida del hacinamiento de las cárceles que hoy está por encima del 47,5 por ciento. De acuerdo con las estadísticas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), la sobrepoblación en los 135 centros penitenciarios es de 37.644 reclusos.

Casos de hacinamiento en las URI y estaciones

La Fiscalía sacó un listado de posibles fallas en las Unidades de Reacción Inmediata, algunas estaciones de Policía y centros municipales en los que hay sobrepoblación.



Para el ente acusador la situación de cupos se agrava, no hay espacio para los detenidos. Las estaciones de Policía, las URI y los centros carcelarios están albergando más de lo que están en capacidad.



De acuerdo con la entidad en Cauca, por ejemplo, hay cupo solo para 15 detenidos y tienen a 36 personas. Y en las estaciones de Policía de todo el departamento hay 108 detenidos.



En Pereira el cupo es para 4 personas en la URI y se mantiene con 11. Según la Fiscalía uno de los detenidos huyó aprovechando la situación.



Las URI de Barranquilla tienen capacidad para 30 detenidos y hay 80, en Cúcuta para 10 y hay 19 y en Villavicencio para 55 y hay 112.



En la capital del Meta la falta de cupos haría que los detenidos estén siendo trasladados a guarniciones militares.También estarían siendo remitidos a Acacías, Cumaral, y Restrepo.



La situación en Villavicencio es preocupante si se tiene en cuenta que los presos de la cárcel municipal de San José del Guaviare son trasladados a esa ciudad, también por falta de cupos. En donde caben 60 personas, hay hoy 95.



De acuerdo con la Fiscalía en lugares como Santa Marta "donde se preveían cerca de 80 capturas en un operativo contra la violencia sexual, fue necesario suspenderlo al llegar a 33 detenidos, por la inexistencia de cupos suficientes para detener a los presuntos delincuentes. La sala temporal tiene cupo para 8 personas".



Y en Buenaventura la falta de cupos haría que 139 detenidos estén ubicados en una bodega, en donde la Policía crea turnos de 20 agentes para custodiarla.



