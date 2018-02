Uribe dice que exalcalde Juan Gómez le informó de interceptaciones

El exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia, Juan Gómez Martínez, fue quien informó al expresidente Álvaro Uribe Vélez sobre las interceptaciones legales que venía realizando la Corte Suprema de Justicia en la investigación por la supuesta manipulación de testigos en las cárceles del país.

Así lo reconoció el propio senador Uribe Vélez en sus redes sociales al señalar que el exalcade Gómez Martínez le entregó un anónimo con esa información.



“Dic. (diciembre) 2015 coincidí en acto social con Juan Gómez Martínez, me dijo que pusiera cuidado, me entregó un papel manuscrito, sin firma ni nombre, informaba sobre interceptaciones y seguimientos a mi persona, octubre anterior con Juan Gmo (Guillermo) Villegas. Ningún contacto tengo con CTI, ni Fiscalía”, escribió el expresidente Uribe Vélez.

En el fallo en el que la Corte cierra la investigación al senador Iván Cepeda y compulsa copias contra Uribe Vélez, el alto Tribunal pide investigar la “filtración de información contenida en la actuación reservada, la cual tuvo como destinatario al doctor Álvaro Uribe Vélez”, con el fin de determinar cómo se enteró de que el alto tribunal había ordenado interceptar llamadas de testigos en el proceso, aunque su teléfono nunca hizo parte de esa lista y terminó siendo escuchado por la plataforma Esperanza por llamar a personas involucradas en el caso.



Uribe Vélez indicó que no tiene fichas en la Fiscalía que le hubieran informado sobre esa situación.



En otro tuit el exmandatario señaló: "Ni magistrados ni voceros de Farc van a impedir mi derecho a desmontar falsos testigos pagados. Sigue el ánimo persecutorio en la Corte Suprema de Justicia. Mantendré mi número telefónico, por el cual hablo todo".



También se pronunció el exdirector del CTI de la Fiscalía Julián Quintana.



"Respecto a decisión de @CorteSupremaJ quiero dejar claro que el CTI en su momento no controlaba la plataforma de interceptación Esperanza, esta labor le correspondía a la dirección nacional de fiscalias. Jamás tuve conocimiento de interceptaciones en contra de @AlvaroUribeVel", escribió en sus redes sociales.



Esta es la grabación en la que se establece que Uribe Vélez sabía de las internceptaciones



-Juan Guillermo Villegas: Presidente



-Alvaro Uribe: Juan, ¿cómo le ha ido?



-J. G. V.: Bien, Presidente, ¿qué has hecho?



-A.U.: ¿Cómo está su familia? (....) Le quería contar esto:



-J. G. V. : Señor.



-A. U. : ¿Se acuerda el día que usted y yo nos reunimos en la 70?



-J. G. V. : Sí señor.



-A. U. : Que hubo unas llamadas, que nos tomamos un jugo por allá.



-J. G. V.: Sí, ahí en la 70, en la frutera.



-A. U. : Las llamadas las interceptaron todas y la Fiscalía nos hizo seguimiento a la 70. Yo desde hace muchos días sabía eso, pero no lo había concretado. Me están investigando a mí con usted y que tienen interceptado el teléfono. O sea que esta llamada la están escuchando esos hijueputas.



-J. G. V.: Ah, sí, esos hijueputas interceptan todo.



-A. U.: Entonces sí, dije lo voy a llamar para decirle. Para que sepa, yo por la mañana voy a hacer un escándalo en Twitter con esto sin mencionarlo a usted (...).





