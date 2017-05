Uribe denunciará al contralor Maya por caso de acumulación de baldíos

10 de mayo 2017 , 11:15 a.m.

El expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez afirmó este miércoles que denunciará al contralor, Edgardo Maya, por la investigación que solicitó el martes esa entidad a La Agencia Nacional de Tierras sobre presuntas irregularidades en la adjudicación o venta de baldíos a particulares en varias regiones del país.



Predios de propiedad de Uribe, junto a otros de políticos y empresarios están dentro de la lista que fue enviada por la Contraloría este martes.



De acuerdo con el senador Uribe los predios, que suman 113 hectáreas, y que le pertenecen al “grupo familiar” del exgobernador de Antioquia, fueron adjudicados a terceros desde antes de agosto de 1994, por lo tanto a esos predios no se les aplica la restricción creada por la ley 160 ese año.

“Si consolidan este atropello y tengo que perder esas 113 hectáreas o comprar el equivalente, no renunciaré a hacerlo. Yo soy un empresario del campo, lo he hecho toda la vida”, afirmó Uribe en entrevista con Caracol Radio.



Uribe indicó que con esta apertura de investigación se le está haciendo un daño “reputacional” al hacer una compulsa (de copias) sin ninguna razón.



“Eso es prevaricato, un funcionario antes de hacer una compulsa debería mirar si hay mérito para hacerla”, afirmó el senador del Centro Democrático.



Y agregó: “Edgardo Maya es finquero en el Cesar, y aquí es un socialista pro Farc en Bogotá, lo voy a denunciar, así pierda yo estas 103 hectáreas o tenga que comprar el equivalente para dárselo a la Agencia Nacional de Tierras”, explicó Uribe,

Previo a esa entrevista, esa cadena radial también tuvo en micrófonos a Jorge Enrique Vélez García, ex superintendente de notariado y registro, quien le restó importancia a la investigación de la Contraloría y aseguró que esto es un “refrito” de un tema que ya había sido investigado, incluso por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder).



“Esto es un 'refrito' porque sobre estos temas ya se había trabajado, inclusive el Incoder había presentado unas demandas y los jueces dijeron que las demandas no tienen titularidad porque todas esas tierras eran privadas”, afirmó Vélez.



También insistió en precisar que como solo los jueces de la República determinan si hay acumulación o no de tierras, la base de la investigación de la Contraloría es "errada", pues ningún juez ha determinado tal característica en esos baldíos.

“Según la Corte Constitucional solo se puede hablar de acumulación de tierras después de 7 del agosto de 1994, día en que se promulgó la ley 160. En Colombia no hay una sola sentencia de acumulación de tierras”, precisó.



Vélez, ahora director del partido Cambio Radical, dijo que la agencia Nacional de Tierras se está metiendo con el Código Civil colombiano al investigar las tierras privadas.



“La agencia Nacional de Tierras tiene su ámbito solo son los baldíos de Estado, con esta investigación se está metiendo con el Código Civil colombiano y es ahí donde hago la alarma. Las tierras privadas no tiene que ver con esta entidad”, denunció Vélez.

La investigación cursa sobre 322 predios con una extensión de más de 123.000 hectáreas que fueron examinados en una auditoría realizada entre 2013 y 2015. Esos terrenos están ubicados en Córdoba, Meta, Caquetá, Vichada y Antioquia.



La Contraloría le envió este informe a la Fiscalía General y a la Procuraduría para que investiguen si en estos casos se cometieron delitos o irregularidades disciplinarias por parte de funcionarios.

En todo caso, el ente de control dice que es posible que sean investigados por que al parecer violaron las leyes que prohíben la acumulación de baldíos que superan la Unidad Agricola Familias (UAF).



