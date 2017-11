Triple A suspende contrato con Inassa

Una semana después de que la Procuraduría le pidiera a la Triple A que suspendiera el contrato en curso con Inassa para la prestación de servicios de asesoría relacionados con los servicios públicos de Barranquilla; la empresa acogió la petición.

De acuerdo con el Ministerio Público la Triple A le ha pagado a Inassa 221.752 millones de pesos por una asesoría técnica en gestión comercial, operativa, administrativa y técnica del acueducto, aseo y alcantarillado, que presuntamente no está siendo suministrada.



El contrato total, que tiene empezó su vigencia en el año 2000 y va hasta el 2033, corresponde al 4,5 por ciento del recaudo de la Triple A.



En su petición del 30 de octubre, el Ministerio Público le recordó a la Triple A que su función es "velar por los intereses de todos los accionistas -incluido el público que en este caso es el Distrito de Barranquilla- y los derechos de los usuarios de los servicios públicos, porque con el pago de su recaudo se cubre el contrato con Inassa".



Para la Procuraduría es evidente que hay un detrimento patrimonial pues los directivos de la Triple A han señalado que no han recibido ningún soporte de la asistencia prestada por Inassa.



"El gerente administrativo de la Triple A certificó que desde que ejerce su cargo en 2012, no reposan informes de interventoría relacionados con el contrato de Asistencia Técnica con Inassa. Del mismo modo, el gerente comercial, quién también se desempeña desde 2012, expresó no haber recibido soporte ni asistencia técnica de parte de Inassa para el área que gerencia. Por su parte, el gerente de operaciones de Acueducto y Alcantarillado resaltó que en su caso no conocen el contrato firmado entre ambas compañías", señaló la Procuraduría.



Inassa fue una de las empresas salpicadas en la investigación anticorrupción que adelantó España conocida como Lezo y que destapó un entramado de negocios ilícitos en los que participaron varios directivos de la empresa Canal Isabel II.



Los españoles del escándalo tienen hoy el 60 por ciento de la Triple A. Lo lograron a través de varias capitalizaciones y de reducir la participación de la alcaldía y de otros minoritarios.





JUSTICIA