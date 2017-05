Tribunal ratifica fallo que tumbó acuerdo de exdirectivo de Fidupetrol

El Tribunal Superior de Bogotá mantuvo la decisión de un juez de Bogotá que tumbó el preacuerdo entre la Fiscalía y el expresidente de Fidupetrol Abel Guillermo Caballero Lozano, procesado por el intento de soborno en la Corte Constitucional.



En diciembre del año pasado, el juzgado 28 penal rechazó la negociación al considerar que el delito cometido atenta contra la administración pública y que no podría favorecer al procesado con una condena en su lugar de residencia y mucho menos con una libertad condicional.

Según el acuerdo, Caballero Lozano se declaraba responsable del delito de tráfico de influencias con lo que recibía una reducción de hasta la mitad de la pena, con lo que podría quedar en libertad. Con la negociación, el exdirectivo sería procesado en calidad de determinador y no de coautor, con lo que se reducía la pena.

La Procuraduría se opuso al preacuerdo al considerar que no se tuvo en cuenta la premisa que a mayor colaboración mayor beneficio para la persona investigada.



“Que mensaje es este, sencillo, no se allanen, ni preacuerden la pena, solo acuerden la imputación. Este no es el sentido de la justicia premial, entonces el procesado no haría nada, solo dejaría que la Fiscalía se desgaste realizando una investigación y defenderse en lo que investigue”, cuestionó el representante de la Procuraduría.



Con la decisión, la Fiscalía tendrá la opción de intentar una nueva negociación con el exdirectivo o seguir el proceso penal en su contra.



JUSTICIA