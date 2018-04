Tras amenazas en Twitter, oleada de solidaridad con ‘Matador’

Por “el lenguaje violento e intimidante” que utilizó en contra de Julio Cesar González, ‘Matador’, el Centro Democrático expulsó este martes a Ariel Ortega Martínez, el hombre que desde su cuenta de Twitter amenazó al reconocido caricaturista.

“Matador es un canalla que falta nos hace Castaño para callarlo” (sic), se lee en el perfil de Ortega, quien asegura ser abogado y agente de viajes, y que cerró su perfil en las últimas horas.



El lunes a la medianoche, el caricaturista de EL TIEMPO escribió en su cuenta de Twitter: “Amigos, ante las amenazas de muerte de algunos seguidores del uribismo y del @CeDemocratico, he decidido no volver a publicar nada en mis redes sociales. Si quieren venir por mí, no tengo escoltas ni nada... Tengo un lápiz y mi cerebro”. De inmediato se generó una ola de solidaridad de todos los sectores, incluido el Centro Democrático, que con frecuencia ha sido blanco de su pluma.



La Veeduría Nacional de esa colectividad señaló a través de un comunicado que los términos utilizados por Ortega “atentan contra la dignidad y la seguridad del comunicador y afectan gravemente el buen nombre del Partido”, por lo que aplicó la sanción prevista para las faltas gravísimas en los estatutos internos.



Pero el de ‘Matador’ no es el único trino agresivo de Ortega. “Ojalá viviera Carlos Castaño para que a esta mamerta resentida, miliciana, le enseñe a respetar o la mande a mejor vida”, escribió contra la bloguera María Antonia de la Torre. Y en su momento también dijo, refiriéndose al columnista de Semana Daniel Samper Ospina, que las Auc “hacían falta para callarlo”.



La Fiscalía y la Dijín desplegaron equipos para documentar las amenazas y abrir un posible capítulo penal. Este martes, el presidente Juan Manuel Santos expresó su solidaridad con ‘Matador’: “Nada justifica el odio y la venganza. La libertad de expresión es sagrada, mucho más si se hace con humor. Defendámosla”.

Nada justifica el odio y la venganza. La libertad de expresión es sagrada y mucho más si se hace con humor. Defendámosla. pic.twitter.com/lTOwaNsYE3 — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) 3 de abril de 2018

En el mismo sentido, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, dijo que“quienes se esconden en un teléfono o computador para estorbar la libre expresión también deben recibir el peso de la ley”.



Y en su editorial de este miércoles, EL TIEMPO resalta la valentía del caricaturista y el aporte de sus dibujos a la democracia: “Su caso ha puesto en evidencia, una vez más, la importancia de que la sociedad colombiana se solidarice con todas las víctimas de la violencia más allá de ideologías –qué importante ha sido el rechazo de los candidatos presidenciales y de las cabezas principales del Estado hacia esos ataques–, y la necesidad de que las amenazas en internet sean tomadas como amenazas verdaderas”.



Horas antes de la decisión del comité del Centro Democráctico, el expresidente Álvaro Uribe Vélez había dicho en sus redes que el CD “discute, controvierte, enfrenta la difamación, pero odia la amenaza, la violencia (y) quienes las utilicen no representan a nuestro partido”. Y el candidato presidencial Iván Duque expresó su rechazo a “cualquier expresión de violencia e incitación a la intolerancia”.



La Fiscalía ya había investigado amenazas por internet, como la que hizo el estudiante Nicolás Castro en 2009 contra uno de los hijos del expresidente Álvaro Uribe. El universitario, que creó un grupo de Facebook llamado ‘Me comprometo a asesinar a Jerónimo Uribe’, fue capturado y procesado por instigación a delinquir con fines de homicidio, delito del cual fue absuelto en septiembre de 2011.



Y en abril del año pasado ocurrió algo similar con Josué Martínez Loaiza, quien apareció en redes sociales haciendo amenazas contra el presidente Santos y líderes políticos del país. La Fiscalía abrió una investigación y pidió la colaboración de las autoridades de Bolívia, en donde vivía Martínez Loaiza, para adelantar una diligencia de interrogatorio.



Si bien, como señalan los exvicefiscales Guillermo Mendoza y Francisco José Sintura, la Fiscalía se ha encontrado en los casos previos con el reto de demostrar que los mensajes encajan con el tipo penal de amenazas personales, también es cierto que recientes decisiones de la Cortes Suprema y Constitucional han señalado que no todo vale y que los particulares son responsables legalmente por lo que publican en sus redes sociales.



