La reunión de Tomás Uribe y el exministro Henao

El miércoles de la semana pasada, un día después de que la Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe, el exministro de Vivienda Luis Felipe Henao tuvo una reunión de algo más de una hora con Tomás Uribe Moreno, hijo del exmandatario.



El encuentro, en la oficina del estratega en comunicaciones Nicolás Umaña, hace parte de la evidencia usada por los abogados del expresidente para recusar a los magistrados que los investigan por la supuesta manipulación de un testigo: el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve.

Según personas cercanas al expresidente, Tomás Uribe llamó a Henao a pedir un concepto jurídico. Henao accedió y se citaron a las 11 de la mañana como lo registran las cámara de seguridad del edificio.



Según fuentes consultadas por EL TIEMPO, ese día Henao admitió que en el trascurso del programa radial Hora 20 había recibido una llamada de la Corte en la que le aclararon que en el alto tribunal ya existía la doble instancia, contrario a lo que el exministro estaba diciendo al aire.



Pero en la reunión se tocó otro punto en el que aparecen versiones encontradas. Personas cercanas a Uribe le dijeron a este diario que Henao mostró chats en los que el magistrado José Luis Barceló le habría escrito que se trataba de un caso sólido, que no iba a poner en riesgo 39 años de carrera y que habían grabaciones que lo vinculaban al caso.



EL TIEMPO estableció que, según el exministro, no hay tales chats y que en la reunión con Tomás Uribe lo único que emitió fue su concepto como abogado de la situación con base en audios que ya habían sido filtrados a la prensa y en las columnas que sobre el tema ha publicado el periodista Daniel Coronell. No se habló ni de opiniones de la Corte ni de que Uribe estuviera sintiendo 'pasos de animal grande'.



Sin embargo, fuentes cercanas al expresidente se ratifican en el tema de los chats, e incluso aseguran que están dispuestos a que los participantes de la reunión se sometan a polígrafo y a que sus celulares sean revisados por expertos para respaldar sus afirmaciones.



Por ahora, el proceso que se sigue contra el expresidente en la Corte Suprema está congelado hasta tanto se resuelva la recusación interpuesta por los abogados de Uribe.



Pero esta reunión ya está involucrada en el expediente en la Corte por parte de la defensa de Uribe, según dijo este martes la W Radio.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

Twitter: @uinvestigativa