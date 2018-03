Los testimonios que hunden al magistrado Gustavo Malo

En 73 páginas, dos representantes investigadores de la Comisión de Acusación tomaron la histórica decisión de impulsar un juicio por corrupción contra el polémico magistrado de la Corte Suprema de Justicia Gustavo Malo Fernández.



La determinación, que debe ser avalada por la mayoría de la Comisión, luego por la Cámara en Pleno y finalmente por el Senado, podría poner a Malo en manos de la misma Sala Penal de la Corte a la que pertenece en cuestión de meses. Incluso, podría convertirse en el primer magistrado de alta corte en ejercicio en ser detenido y enviado a prisión.

El documento proyectado por los representantes Edward David Rodríguez Rodríguez y Fabio Alonso Arroyave Botero considera que hay indicios y testimonios sólidos para acusar a Gustavo Malo Fernández por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio, prevaricato por acción, prevaricato por omisión y utilización de asunto sometido a secreto o a reserva. La pena por esos delitos puede superar los 20 años de prisión.



EL TIEMPO presenta los apartes claves de los testigos en contra de Malo: el condenado exfiscal Luis Gustavo Moreno, quien era parte de la organización delictiva y terminó siendo el principal testigo en su contra a cambio de beneficios; el exmagistrado auxiliar José Luis Reyes Rodríguez, quien estaba a cargo de las investigaciones y tuvo problemas con Malo por seguir los procedimientos de ley; el detenido exsenador Musa Besaile, quien pagó 2 mil millones de pesos por frenar una orden de captura que Reyes ya había proyectado en su contra por un caso de parapolítica; y la investigadora del CTI, Ana María Erazo, que apoyaba las investigaciones y que declaró que tras la salida de Reyes del despacho de Malo los casos se frenaron inexplicablemente.



Esos testimonios y las pruebas documentales, dicen los representantes investigadores, "sirven de sustento demostrativo para que (se) pueda inferir razonablemente de la existencia de una organización compuesta por varias personas, entre ellas el doctor Gustavo Enrique Malo, con división de trabajo y asignación de tareas, para abordar aforados que tuvieran procesos activos de única instancia en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y a cambio de altísimas sumas de dinero, pudiesen obtener beneficios ilegales en sus procesos, los cuales como ya se indicó en precedencia, podían consistir desde archivos, preclusiones, impedir órdenes de captura o dilatar los procesos en búsqueda de prescripciones".

Luis Gustavo Moreno

Audiencia contra el exfiscal Luis Gustavo Moreno. Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO

Preguntado (P): ¿Cuál es el papel que juega el doctor Francisco Ricaurte en esta historia?



Luis Gustavo Moreno (LGM): Él tiene todo el manejo de la información. Para nadie es un secreto de la amistad asidua con el magistrado titular Gustavo Malo y la información que él tenía de los procesos era porque se la suministraba directamente el doctor Gustavo Malo.



P: Ese compromiso que adquirió Francisco Ricaurte se fundamentaba en una información que él tenía originada de dónde.



LGM: Del doctor Gustavo Malo, directamente..



P: De acuerdo con lo que usted ha dicho, ¿el doctor Gustavo Malo estaba al tanto de la negociación irregular, de la negociación ilegal entre el senador Musa y Francisco Ricaurte?



LGM: Sí señor.



P: ¿Por qué le consta eso a usted? ¿De qué circunstancias?



LGM: Nosotros hacíamos varias reuniones en la casa del doctor Pacho Ricaurte, cumpleaños, fechas importantes, y ya dentro del marco de otros radicados me voy a referir in extenso y voy a dar lugares de hoteles y demás donde aparecen registros honorable magistrado, de las personas que nos hospedamos y en las ciudades en que nos hospedamos.



De hecho, cuando yo me siento con el senador Musa, él mismo le refiere a Luis Ignacio, me refiere a mí que no tiene sentido que se reúna conmigo, que va a hablar directamente con el doctor Francisco y por eso, se hace necesario generar la reunión con el doctor Francisco Ricaurte, donde se habla de la cercanía directamente con el doctor Pacho Ricaurte, con el doctor Gustavo Malo que era quien tenía en su momento el proceso.



P: ¿Sabe usted cuál fue el destino de los 530 millones al menos, de la suma acordada a los que usted hizo referencia que se le entregaron al doctor Francisco Ricaurte?



LGM: No honorable magistrado porque en ese caso concreto, yo me desentiendo porque salgo de la oficina del doctor Ricaurte, pero además en este caso, él directamente se entiende con el doctor Musa Besaile, directamente con él. Pero supongo yo, que parte iría a él y otra al doctor Gustavo Malo.



P: ¿Cuáles eran los comentarios del doctor Ricaurte en relación con el doctor Gustavo Malo?



LGM: Directamente, la actuación del magistrado auxiliar.



P: ¿Usted estuvo en reuniones donde estuvieran reunidos el doctor Gustavo Malo y el doctor Francisco Ricaurte?



LGM: Sí señor.



P: ¿Se habló de estos temas irregulares en su presencia?



LGM: Se mencionaban las actuaciones, las actuaciones de Reyes, sí señor.



P: ¿Se habló alguna vez de pedirle la renuncia, o se habló de la posibilidad de prescindir del magistrado auxiliar José Reyes Rodríguez? ¿Me puede referir si eso sucedió, en qué ambiente sucedió, quién lo dijo?



LGM: Nosotros tuvimos muchas reuniones, no solo en Bogotá, en diferentes escenarios, en los que más adelante y por fuera de esta diligencia me voy a referir con tiquetes y demás evidencia que corrobore mis dichos, en los que Pacho decía que había que sacarlo y el doctor Gustavo Malo decía que sí, que había que esperar el momento, sí eso se venía hablando, y Pacho estaba detrás de que él saliera porque varios amigos o conocidos del doctor Francisco se veían perjudicados con la permanencia del magistrado auxiliar en ese cargo.



P: ¿En concreto, en el caso de Álvaro Ashton, cómo era el método del acto de corrupción?



LGM: Pacho se encargaba de hablar con el magistrado y ese era el compromiso.



P: ¿Con cuál magistrado?



LGM: Con el doctor Gustavo Malo. Y de esos 600 millones de pesos, días después el Doctor Francisco me dice que le lleve 200 al doctor Bustos, yo le entrego 200 millones de pesos al doctor Bustos y yo entiendo que él también tenía el compromiso de ayudar.



P: Usted conocía al Dr. Gustavo Malo.



LGM: Sí, yo interactúe muchas veces con él, por el doctor Francisco Ricaurte en el apartamento, en Cartagena, en el cumpleaños del doctor Francisco, en la finca del doctor Gustavo, en el cumpleaños del doctor Francisco en Garagoa. Tuvimos varias reuniones. Incluso tengo fotos en donde la hermana del doctor Gustavo nos acompaña, hay la cercanía producto de la actividad que teníamos.



Sin embargo, nosotros compartimos no solo en la finca del doctor Ricaurte, no solo en la finca del doctor Gustavo. Después de cerrar estos negocios, Pacho me dice Gustavo, vamos a ir creo que al número 48º festival vallenato. De eso pueden dar cuenta varias personas, incluso hubo una fiesta privada en la casa en donde yo me quedé, que yo renté, que era muy cerca a la casa que también renté para el doctor Gustavo Malo y el doctor Francisco Ricaurte, compartimos, llevamos incluso a una exleyenda vallenata.



Es decir, que compartimos en eventos sociales, en privado en la casa del doctor Francisco, y teníamos los casos, si usted revisa Honorable Magistrado en los casos que están incluidos en mi cooperación, la gran mayoría estaban en el despacho del doctor Gustavo Malo.



El grupo era: el doctor Leonidas Bustos, el doctor Francisco Ricaurte. Por conducto del doctor Francisco Ricaurte, prima facie, y en otros hechos de corrupción que son objeto de la Fiscalía puntualmente un magistrado auxiliar que no guarda relación con esta investigación.



Sobre el caso de Ashton

LGM: El doctor Álvaro Ashton antes de hablar con Gustavo Moreno llega por conducto de Francisco Ricaurte de procesos que son adelantados en el despacho de Gustavo Malo con información que solo podía obtener de su amigo porque era información de carácter reservado, sumarial, de procesos que tienen reserva legal, es decir que no tienen ninguna otra forma de obtener esa información. El doctor Francisco es quién me habla de los casos, es quien fija las sumas y el dinero que yo recojo se lo entrego al doctor Francisco Ricaurte, se me ha preguntado y de pronto me anticipo, si yo le entregué dineros al doctor Gustavo Malo, no, nunca le entregué al doctor Gustavo Malo.



Sobre el caso de Musa

P: ¿Cuál era el rol del Magistrado Malo en concreto?



Solo él podía sacar al magistrado auxiliar, que se hizo. Sólo él podía suministrarle la administración de las actuaciones del doctor Reyes al doctor Francisco Ricaurte. Sólo él podía evitar la captura insistiendo en la práctica de pruebas, como en efecto se hizo, la captura no se materializó, no se proyectó, no se realizó, el Magistrado Reyes salió, y en esos términos hasta donde a mí me consta se le cumplió al congresista Musa.

José Luis Reyes Rodríguez

Preguntado: Dr. José Reyes, podría usted indicarnos de acuerdo a lo que usted ha manifestado de manera concreta, si recuerda cuando usted le comunicó esa determinación de la orden de captura contra el senador Musa Besaile Fayad al magistrado Gustavo Malo Fernández.



Luis Gustavo Moreno: Yo diría que en el mes de enero o febrero de 2015. (…) Pudo ser los últimos meses de 2014 o primeros de 2015. Pero en los primeros meses de 2015 ya era inminente, lo íbamos a hacer.



P: ¿En qué sentido usted era una piedra en el zapato?



LGM: Yo les dije esto está para abrir investigación, tanto al docor Malo, como a este muchacho Javier, esto está para abrir investigación, esto está para prescribir, y no se hizo. (..) Y si después completamos que llega el mismo Oswaldo en la charla que yo le grabé y me habla y me sugiere que hay que hacerle pasito a este otro señor Manzur.



Todo eso conjugado con que yo le vivía explicando, informando paulatinamente para qué estaban todos los casos al doctor Malo y del de Musa le dije que desde cuando me estudié el expediente, esto va pa´ alla.



Esa unión de circunstancias me hace pensar a mí con toda seguridad, yo en ese momento no pensé, pero si ahora dicen que pagaron 2000 millones, ahh no, 2000 millones son mi cabeza.



P: Dr. Reyes, esa relación que usted encontró entre el doctor Gustavo Malo y el Dr. Francisco Javier Ricaurte, en relación con ese proceso de Álvaro Ashton, también usted de pronto la percibió con otras investigaciones que usted haya tenido a su cargo?



LGM: Por lo que me dijo Oswaldo la de Musa Oswaldo cuando me dijo lo del nombramiento de este señor Bula en Fonade, eso cuadraba con la amistad del Dr. Malo con el papá Bula, y con este otro señor Francisco Ricaurte, pero la segunda charla, la que le grabé, ahí también aparece el nombre, en qué sentido, en que son como grupo, son ellos, Bustos, Malo, Francisco Ricaurte. Y además por lo que me decía el día a día este muchacho, yo sabía que Francisco Ricaurte era muy del corazón de Gustavo Malo, este muchacho todos los días me lo recordaba, porque además era un muchacho que era como amigo de la hija de Malo, esta que anda ahora metida en problemas, no me recuerdo el nombre, y como que compartían fiestas, en Cartagena, hacían unos grandes fiestones, y venía y me contaba.

Musa Besaile

El senador Musa Besaile dio su testimonio en la Comisión de Acusación de la Cámara el pasado 20 de septiembre. A la izquierda, Julián Quintana, su abogado. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO



Musa Besaile Fayad: (Hablado de una conversación que sostenía con Luis Gustavo Moreno en un Hotel de Bogotá) (…) “Senador le voy a hablar claro, o me da 6000 millones de pesos en efectivo, aquí en la ciudad de Bogotá, no los voy a ir a buscar a ninguna parte del país, me los pone aquí en la ciudad de Bogotá, me los da a través de su abogado Luis Ignacio Lyons, no me meta más personas en esto, en efectivo, antes de semana santa, yo le dije, 6000 millones de pesos, usted sabe lo que es esa cantidad de dinero, yo no tengo esa cantidad de dinero.



Me dijo no vaya a pensar que ese dinero es para mi solo. Ese dinero no es para mi solo Senador, ese dinero es para mí, para mi papá, yo le preguntó: ¿Quién es su papá? El me habla con la boca, y me menciona el nombre de la persona y yo lo entendí pero quise comprobarlo y ratificarlo y le pregunto, ¿Quién es su papá? Me lo escribe en un papel y me dice Leonidas Bustos el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, yo lo miré, él rompió el papel y yo me quedé super tensionado y nervioso. Cuando el tipo me dice que la extorsión de la cual estoy siendo víctima en ese momento era para él, para su papá y también me dijo y para un equipo, entonces me dice, la plata no es solamente para mi, en eso va, voy yo, o sea él Moreno, mi papá, o sea el magistrado Leonidas Bustos, y un equipo.



.Le entregué esos 2000 millones de pesos al doctor Luis Ignacio Lyons, posterior a cuando vine después de semana santa, le pregunté, me dijo sí, que los había entregado.

Ana María Erazo

Preguntado: ¿Usted advirtió en algún momento la existencia de alguna circunstancia irregular en el trámite de este proceso por parte de funcionarios de la Corte Suprema?



Ana María Erazo: Uno como investigador lo que no entiende es porqué cómo si uno ya tiene una investigación adelantada, en determinado momento como que dure un año para recibirlo o sea eso, eso le crea a uno un malestar, porque entonces cuando las cosas salen mal el instructor dice sea aquí o en la Fiscalía dice es problema del investigador y entonces es que no se dan cuenta que antes de eso hay otra situación y fue lo que pasó aquí. El informe tenía que estar en agosto de 2015 en el despacho del Magistrado auxiliar del doctor José Reyes, con la salida del doctor José Reyes nos lo reciben un año después y pasan por el despacho tres Magistrados Auxiliares y finalmente el último ya, es que ya, y eso porque yo presioné porque yo ya estaba pidiendo mi traslado.



Es el tiempo, como que dilatan ahí y como que… uno no, no encuentra esa… no con todos los magistrados porque yo trabajé con el doctor Reyes otros casos y me fue muy bien con él.



P: Eso iba a preguntar, ¿Una situación parecida se le presentó en otro proceso?



AME: No señor.



