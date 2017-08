El testimonio que hunde al secretario de Tribunal de Cundinamarca

Este jueves, cuando un juez de Bogotá deberá resolver si envía a la cárcel –como lo pidió la Fiscalía y lo negó un primer juez– al secretario del Tribunal de Cundinamarca, Misael Bautista, en el expediente por corrupción judicial en su contra estará incluido un testimonio que desbarata la defensa del polémico funcionario.

El primer juez decidió dejarlo en libertad bajo el discutible argumento de que en el proceso no había pruebas de que el "secretario," señalado de intermediar un soborno de 200 millones de pesos a cambio de un fallo, fuera Bautista. Él mismo dijo que lo más probable es que se tratara de un “falso secretario”.



Pero el testimonio de quien pagó el soborno, el exalcalde de Cota Juan David Balcero (quien siempre había señalado a Bautista), no da lugar a dudas. Él amplió la versión tras su entrega a la justicia, hace tres semanas.



“Ese día llegué a la cita (con el abogado Efraín Forero, preso por el caso) y nos encontramos muy cerca de la droguería que está ubicada en la calle 167 con avenida Boyacá (...). Al momentico llegó un señor y Efraín me lo presentó como el señor Misael Bautista”.



Allí, según la versión de Balcero, quien aceptó cargos, el secretario insistió en que debía dar 50 millones de pesos con destino al magistrado Freddy Ibarra, entonces presidente del Tribunal, para “enderezar” el proceso de pérdida de investidura en su contra. Esa plata era adicional a 150 millones de pesos ya entregados.



Cuando la Fiscalía le preguntó específicamente si conocía al Secretario, respondió: “Sí, como lo mencioné anteriormente, en la cita que nos puso el señor Forero.

Estuvimos reunidos por un tiempo de 5 minutos, donde exclusivamente se refirió a cómo iba el trámite del proceso y me pidió más dinero para arreglarlo”. A la pregunta de si recordaba cómo era la persona de la cita, describió a “un hombre moreno de estatura más o menos de 1,70 m; quizás 50 años de edad para ese momento, y su pelo negro con muchas canas”.



Esa descripción corresponde con la del secretario Bautista. La declaración es parte del expediente que tiene la Fiscalía contra Bautista y Forero, y con el que se busca enviar al secretario a la cárcel.



El pasado 21 de julio, aunque el juzgado 81 de garantías envió a prisión a Forero por concusión (sobornar a un funcionario público), decidió mantener al secretario en libertad. Los hechos por los que se adelantan las investigaciones ocurrieron en el 2012, cuando Forero le ofreció a Balcero intermediar para evitar que le quitaran la investidura y le decretaran la muerte política.



Es el mismo caso por el que la magistrada Nelly Villamizar, quien denunció el caso, fue sancionada por la Judicatura por ofender la dignidad de la Rama Judicial y sus funcionarios con sus señalamientos.



Según el expediente, el 20 de marzo del 2012, Balcero llevó 150 millones de pesos a la oficina de Forero, a quien conocía desde el 2007 por temas de finca raíz. Meses después, Forero y el hijo de Balcero llevaron 50 millones de pesos más a un conjunto residencial en el que vive el magistrado Ibarra. Pero el abogado entró solo al lugar, y por eso los Balcero no tienen prueba directa de que efectivamente se haya producido una entrega de plata al entonces presidente del Tribunal de Cundinamarca.



Aunque la pérdida de investidura finalmente se dio, Balcero dice que Forero solo le devolvió 50 millones. Por eso decidió empezar a hablar del asunto y así estalló el escándalo. Una grabación en la que el exalcalde recuenta los hechos, que desapareció de un expediente judicial, fue la prueba reina para reactivar el caso.



