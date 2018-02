‘Estoy totalmente tranquilo’: escolta que evitó atraco en Bogotá

“Son dos sentimientos: acabo de quitarle la vida a alguien, pero también acabo de salvarle la vida a otra”, así recordó Mario Muñoz, el escolta de la Unidad Nacional de Protección, el momento en el que se entera del fallecimiento del delincuente al que le disparó para evitar un robo el pasado 30 de enero en la autopista Norte con calle 106 de Bogotá.



Los hechos, tal como lo narró en entrevista con la ‘W Radio’, se registraron a las 6: 30 de la noche de ese martes. Muñoz se movilizaba en un vehículo, junto a su protegida, cuando su compañero se percató del robo que cometían dos sujetos dos carros más adelante.

“Yo me bajo y la señora grita. Son los gritos de ella lo que más me impresionan. Eso me motiva a hacer todo lo que hice al final. Ella gritaba y toda la gente corría, no hacia ella, sino dejando el carro solo”, rememoró el hombre, quien asegura que no dudaría en volver a repetir la escena.



En ese momento, relató Muñoz, él le hace un llamado a uno de los ladrones. Allí se identifica como escolta de la Unidad Nacional de Protección. Es ahí, describió, que el hombre se dirige hacia él y por eso decide hacer un disparo al suelo para intimidarlo. Como continúa su paso, procede a dispararle en tres ocasiones.



Acto seguido, el otro delincuente reacciona. “Él se agacha con el revólver, toma una postura para enfrentarme, pero yo rápido también me hago detrás del carro que estaba ahí. Veo que el tipo llega al separador a cruzar la autopista Norte, le disparo una vez a él (…) Yo sé que se fue impactado por su trote”, señaló Muñoz, quien recordó que es en ese instante que decide mirar al otro hombre que está tirado en el suelo.



“Cuando me acerco a él para brindar primeros auxilios me aparecen dos tipos más y una muchacha. Ellos me agreden verbalmente. Eran como la retaguarda de ellos, los cómplices”, describió.



Al sentirse solo, corre al CAI más cercano. En este lugar ya se encontraba su compañero pidiendo refuerzos. En los primeros instantes, describe, todo era un desconcierto.

“Hubo un momento de confusión, pensaban que yo era el malo, porque alguna gente, que no estaba enterada de toda la situación, dijeron que yo me estaba guardando una pistola ahí en el sitio. Pero inmediatamente se esclarecen las cosas”, relató.



Y agregó: “Estando en el CAI, con la patrullera, escucho como la persona que lo recoge (al delincuente) dice “901 ya”, entonces yo entiendo que ya se murió”.



Posteriormente, afirmó Muñoz, llegó a la mujer a la que intentaron robar. “Ella iba herida en una mano, con la ‘puñaleta’ la cortaron (…) Ella me ve y me dice: “usted fue él que me ayudó”. Ahí me abraza”.



“Yo me consideraría héroe si la otra persona no se hubiera muerto y si las cosas hubieran salido mejor”, indicó Muñoz, quien se declaró sorprendido por todas las manifestaciones de apoyo que ha recibido de la comunidad cuando se conoció su caso.



Pese a esto, indicó que está “totalmente tranquilo” y que va a “demostrar lo que se hizo”. “Yo no llegue disparando porque sí”, aclaró.



Este lunes, Muñoz fue citado a la Fiscalía para dar su testimonio sobre lo ocurrido. Una vez sea escuchada su declaración, el ente acusador determinará si se le imputa algún delito por homicidio culposo.

