Por lo menos dos amigos de María Andrea Cabrera llevarían 'pepas'

La Fiscalía y la Policía de Bogotá avanzan rápidamente en la investigación sobre la muerte de María Andrea Cabrera, ocurrida la madrugada del domingo 4 de febrero, tras consumir una mezcla de trago y de éxtasis que le produjo una fulminante intoxicación, según dictaminó Medicina Legal.

Además de recoger los videos de las cámaras de seguridad cercanas al Mint Social Club, el amanecedero en donde la joven habría recibido la dosis mortal, han entrevistado a sus siete acompañantes: Jaime Esparza, Luiz Miguel Flórez, Mauricio Ladino, Daniel Barón, Lina María León, María Carolina Daza y Johana Cano.



EL TIEMPO conoció en exclusiva uno de los testimonio de las personas que estaban esa noche y en la que se hacen explosivas afirmaciones que serán confrontadas con las versiones de las amigas de María Andrea Cabrera.



El protagonista de la declaración es Jaime Andrés Esparza –hijo de un conocido y poderoso empresario de juegos de chance y azar–, quien admitió que esa noche varios de los jóvenes del grupo llegaron al amanecedero y consumieron éxtasis.



“Habíamos estado en la peluquería de Norberto y Mauricio me dice que por qué no llamaba a María Andrea. Yo la llamo de mi celular a eso de las 9 o 9:30 de la noche. Establezco una conversación con ella y me dice que ella va a ir a recoger a una amiga para ir a comer algo (…)”, dice Esparza, de 20 años y estudiante de ingeniería industrial.

Ya tengo las pepas, qué es lo que hay, qué es lo que hay FACEBOOK

TWITTER

Según él, a las 10:19 de la noche, le escribió al WhatsApp una de las amigas de María Andrea.



“Me dijo: ‘Bueno, qué es lo que hay ome (sic) y me manda un audio donde me dice: ‘Ya tengo las pepas, qué es lo que hay, qué es lo que hay. Yo le respondo: Póngase seria. ¿Dónde están? Y me dice que en el restaurante Primi”, narró el joven.



EL TIEMPO omite el nombre de la joven que supuestamente portaba pepas hasta que la Fiscalía establezca la veracidad de los testimonios y de los audios que se aportaron al expediente.



En todo caso, cuando se le preguntó a Esparza a qué se refería cuando supuestamente la joven le escribió que ya tenía las pepas, él contestó. “Ella hacía alusión a estimulante que yo conozco como éxtasis' (…) Ella estaba con María Andrea. Supongo que estaban solo las dos, porque llegan juntas al restaurante Primis”.



El padre de María Andrea y su abogado Jaime Granados han sido enfáticos en señalar que la joven no consumía droga y que los análisis forenses no hallaron traza que demostrara lo contrario. Además, que siempre estuvo en compañía de su mejor amiga, Lina María León, una niña de absoluta confianza de la familia y comportamiento intachable.



Por eso, señalan que se trató de un homicidio y que uno de los acompañantes llevaba las pepas.

Así fue el consumo

Esparza se refiere a ese punto en su entrevista con la policía judicial, en la que admite que uno de sus amigos le pasó media pepa de éxtasis, pero que no vio a María Andrea consumir. Además, dice que pidieron entre 6 y 8 botellas de aguardiente.



“Nosotros pagamos la cuenta de ellas en Primis, que era entre 88 a 90.000 pesos y la de nosotros que fue más o menos 250.000. Salimos del restaurante a eso de las 11 y cuarto y esperamos que el valet parking trajera el carro de María Andrea. Ahí dijimos que para qué tantos carros, que cuál es la casa más cercana y dijo Johana que la de ella era en la calle 103 con carrera 19 (…). Llegamos a Mint, en la calle 84 con carrera 13, a las 12:30 o una de la mañana (…). Luis Miguel se acerca a mi carro y me dice: ‘Ve, tengo media pepa’. Y yo le digo, uy, venga pacá (sic)’ (...) Él tenía una pepa, la parte y me da un pedazo a mí, se queda él con un pedazo y tengo entendido que el otro pedazo se lo da a Daniel”, explicó el muchacho.



También describió que se tomó en el Mint, local que la Policía ha intentado sellar.

“Nos dirigimos hacia el VIP (…) Ellas ponen sus bolsos y sus chaquetas en una banquita y empezamos a pedir el consumo, que son aguas, Red Bulls y la primera botella de aguardiente (…) Pedimos entre 6 a 8 botellas de aguardiente. Todos tomamos, menos Lina León, porque a mí no me recibió ninguna copa. Ella sí ingirió una copa de whisky. Eso lo estaban tomando con los administradores y conocidos de Mauricio Ladino. De resto, tomamos aguardiente. Lo que sí vi fue que María Andrea tomó bastantes Red Bulls (...) Pero en ningún momento vi que consumiera algún tipo de sustancia. No me consta”, declaró.



Y describió el momento en el que María Andrea entró en crisis.



“Alrededor de las 3 y media de la mañana dicen que vomitó, pero yo jamás vi el vómito. De ahí pasan por el lado Daniel y Luis Miguel con María Andrea y veo que se dirigen al baño. Al ver que no regresaban, Lina me dice que por qué no íbamos para mirar por qué no regresaban (…) Ella estaba vomitando, yo estaba más o menos a tres metros. Ahí sale Luis Miguel con María Andrea. La veo borracha y salimos por la puerta. En ese momento empezó a decir Lina. ‘Te quedas en mi casa, María Andrea’. Y ella mueve la cabeza y dice que sí”, aseguró Esparza.



Finalmente, dijo que conocía a María Andrea desde hacía cerca de 2 años porque fue novia de uno de sus mejores amigos, quien podría dar fe de qué consumía la joven cuando salían a rumbear.



Su versión será confrontada por las autoridades, que tratan de establecer quién llevó el éxtasis ese día y si se lo suministraron a las jóvenes a escondidas, como ya declaró una de ellas.

Lo que sí vi fue que María Andrea tomó bastantes Red Bulls FACEBOOK

TWITTER

‘Estamos seguros de que fue un homicidio’

El penalista Jaime Granados le dijo a EL TIEMPO que tienen evidencia de que a María Andrea le suministraron en su trago droga sin que ella ni sus amigas se dieran cuenta, y que hay dos potenciales responsables.



“Destaco la premura y seriedad con la que la Fiscalía ha asumido el caso. Ya hay evidencia que confirma nuestra hipótesis del homicidio”, dijo. Y agregó que someterán a estudios forenses los audios y chats que se entreguen para descartar adulteraciones.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

Twitter: @Uinvestigativa