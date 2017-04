Testigo revela nueva reunión de asesor de la ANI con exsenador Bula

La Fiscalía pedirá este lunes ante los juzgados de Paloquemao una audiencia de imputación de cargos contra Juan Sebastián Correa, asesor de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), señalado de ser el eslabón entre el exsenador Otto Bula y Roberto Prieto, exgerente de las campañas Santos 2010 y 2014.

Los investigadores ya tienen claro que Correa, enlace de la ANI con el Congreso, fue quien organizó el encuentro entre Otto Bula, emisario de la multinacional Odebrecht, y Andrés Giraldo Rivera, amigo de infancia de Prieto. Bula afirma que en esa reunión hizo entrega de un millón de dólares en efectivo, que iban para Prieto, quien insiste en negar dicho pago.



Correa ha entregado más detalles sobre ese encuentro. Ya confesó que la cuñada de Bula, Delcy Hoyos, fue quien le pidió arreglar el encuentro. Tal como lo reveló EL TIEMPO, la mujer es la secretaria de la Comisión Quinta del Senado, a donde llegó por recomendación del exsenador Mario Uribe, cercano a Bula.



Sin embargo, los investigadores creen que Correa puede estar omitiendo información clave dentro de la investigación por el pago de sobornos de Odebrecht y otros encuentros con Bula.



La prueba está en la declaración de un contratista de la ANI.



Su nombre es Harbey José Carrascal Quintero, oriundo de Ocaña (Norte de Santander) y a quien en la ANI ubican como cercano al representante a la Cámara por ese departamento Ciro Rodríguez, mencionado dentro del caso.



Carrascal le dijo a la Procuraduría que, a principios del 2015, Correa lo interceptó a la salida de la ANI y le dijo que quería relacionarlo con un importante exsenador. Según Carrascal, resultó ser Otto Bula, con quien Correa lo sentó ese mismo día a almorzar.



Y si bien Carrascal dice que solo hablaron de temas sociales, a los investigadores les ha llamado la atención que, en calidad de contratistas, Carrascal era el abogado de la ANI del proyecto Ruta del Sol II y de la vía Ocaña-Gamarra, ambas bajo la lupa por pago de sobornos de Odebrecht.



Aunque para ese entonces los dos proyectos ya estaban adjudicados, Odebrecht adelantaba una millonaria reclamación contra la ANI. La cercanía de Carrascal con el congresista Rodríguez es otro de los puntos que se indaga.

El copartidario

Al respecto, el congresista le dijo a EL TIEMPO que, en efecto, conocía a Carrascal por ser de Ocaña y porque es el hijo de uno de sus copartidarios: Laureano Carrascal, veterano dirigente conservador.



No obstante, negó que fuera su recomendado en la ANI: “Lo conozco porque es de Ocaña. Lleva mucho tiempo en el sector, primero en el Inco y después en la ANI. Pero es por sus méritos. Yo no lo recomendé y no recuerdo haberle preguntado nunca por la obra Ocaña-Gamarra”, le dijo Rodríguez a EL TIEMPO, y se declaró totalmente ajeno al tema Odebrecht.



¿Cuántas veces se reunió Correa con Bula? ¿Harbey Carrascal tiene cómo probar el almuerzo del que habla? ¿Qué buscaba Bula con ese encuentro?



Lo concreto hasta ahora es que Correa es pieza fundamental en la investigación y que sabe, por ejemplo, el día exacto del encuentro entre Bula y Giraldo Rivera y si se entregó o no el millón de dólares.



Por ahora, Correa dice que estuvo tan solo unos minutos en esa reunión porque su esposa tenía problemas con su embarazo y que la fecha del encuentro fue a principios del 2015. Sin embargo, Bula insiste que fue a finales del 2014 y que sí entregó el dinero.



Hace una semana, antes de que se conociera la imputación, la ANI separó a Correa de su rol de enlace con el Congreso y le asignó tareas administrativas que no le implican ir a la entidad. En cuanto a Carrascal, después de rendir la declaración, pidió que se diera por terminado su contrato con la ANI. EL TIEMPO intentó localizarlo, pero informaron que salió de Bogotá.



UNIDAD INVESTIGATIVAu.investigativa@eltiempo.com