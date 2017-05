Tercer intento de conciliación entre madres de Soacha y Álvaro Uribe

Luis Guillermo Pérez, uno de los abogados que defiende a las madres de los jóvenes de Soacha que fueron asesinados en el marco de los denominados 'falsos positivos', aseguró que este miércoles el colectivo de abogados se reunirá para intentar por tercera y última vez llegar a una conciliación con el expresidente Álvaro Uribe.

"El proceso para conciliar comenzó el año pasado, no hubo ninguna posibilidad de acuerdo en la primera diligencia. Luego Uribe Vélez pasó una propuesta de conciliación que no satisfizo a las madres, hicieron una contra propuesta que cambió en su esencia y por eso no se pudo conciliar la última vez, ahora vamos a hacer otra propuesta y la vamos a discutir con las madres y el colectivo de abogados", explicó Pérez.



Este domingo la Corte Suprema de Justicia le dio un ultimátum al expresidente para que concilie con las madres de los falsos positivos de este municipio, pues no se presentó a la audiencia de conciliación que estaba prevista para el pasado 5 de mayo y, de acuerdo con este tribunal, no es la primera vez que Uribe se ausenta de las diligencias a las que ha sido llamado.



La audiencia de conciliación quedó fijada para el próximo 19 de mayo. "Si después de este intento no se logra conciliar ya damos por agotada esta etapa para que inicie el proceso penal", explicó.



El proceso inició desde 2015 cuando las madres demandaron al expresidente por injuria y calumnia porque además de asegurar que ellas habían protegido a sus hijos, a quienes señaló de estar involucrados en actividades ilegales, también escribió en su cuenta de Twitter que algunas de ellas habían reconocido que sus hijos "eran delincuentes" durante una visita que hicieron a presidencia.



"Hemos pedido una serie de pruebas sobre las supuestas madres que lo visitaron cuando él era presidente y que se les cite a todas a declarar para saber si efectivamente algunas aceptaron que sus hijos eran delincuentes. Lo que ellas no pueden entender es que haya sacado este Twitter cinco años después de la supuesta reunión y en el momento en el que se estaba denunciando la impunidad en la que se encuentran estos casos", explicó el abogado.



Al respecto, el expresidente y hoy senador de la República aseguró: "las madres que me denunciaron no estuvieron en la reunión de la presidencia, aunque mis palabras no refieren a ellas, les pido perdón".



