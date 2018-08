El tentáculo en EE. UU. de firma vinculada a 'chuzadas'

La Fiscalía espera que hoy se presente al búnker el general retirado de la Policía Humberto Guatibonza a aclarar su presunta vinculación con la red de interceptaciones ilegales que dirigían dos exmiembros del Ejército.

EL TIEMPO estableció que Guatibonza ha buscado a varios asesores para presentar su defensa y que esta consistirá en señalar que él estaba investigando un caso de secuestro de una persona cercana al llamado Sindicato Antioqueño. Además, que al menos en papeles, no aparece como dueño de la firma mencionada en el expediente como parte de las interceptaciones ilegales: A&G Seguridad LTDA.



Si bien Guatibonza fungía como director, como lo establece el carné encontrado en uno de los allanamientos, en papeles la firma está ligada a un ciudadano estadounidense identificado como Álex Bocaranda, quien aparece como representante de las acciones de un menor y principal accionista junto con su familia, de origen barranquillero. El empresario se registra como ciudadano americano y controlador de la empresa al menos desde 2011.



Bocaranda adquirió la empresa al menos desde 2011 y allegados dicen que enganchaba clientes en Miami en donde se presenta como "experto en protección de clientes comerciales, residenciales e industriales en todo el sur de Florida y en América Latina. En Miami aparece vinculado a la firma Security Management Innovations Inc.

El acta más fresca de la empresa A&G Seguridad LTDA., data de mayo de 2018. Allí, se eligieron directivos y se activó el programa contra el lavado de activos. Según el documento, Mauricio Alexander Molina Rodríguez se ratificó como representante legal de la firma, pero Guatibonza no aparece en los nombramientos. Para ese momento, la Fiscalía ya estaba rastreando a los eslabones del andamiaje de interceptaciones ilegales.



EL TIEMPO estableció que los investigadores no descartan citar a Bocaranda para que explique el rol del general retirado en la empresa y las actividades que esta cumple.



La información será clave dentro de las pesquisas ya que en los tableros de misiones que se le encontraron a la señalada hacker, se mencionan clientes del 'gordo Guatibonza' y se quiere establecer el nexo con la empresa.



EL TIEMPO ha llamado insistentemente a la compañía pero no ha logrado comunicarse con ninguna persona.



UNIDAD INVESTIGATIVA