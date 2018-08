‘Si Meneses queda libre, la JEP lo tendrá que expulsar’: J. Granados

Jaime Granados, el abogado del ganadero Santiago Uribe Vélez, reaccionó a la revelación de EL TIEMPO de que uno de los testigos clave en contra de su cliente podría quedar libre en menos de una semana.

Se trata del mayor (r) Juan Carlos Meneses Quintero, a quien la Jurisdicción Especial de Paz aceptó en su órbita y cuyo expediente está siendo evaluado por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas.



Según Granados, aún no conoce bajo qué argumentos la JEP aceptó estudiar el caso de un “criminal que ha estado vinculado al narcotráfico, a la banda criminal de ‘los Rastrojos’ y no se sabe a qué más organizaciones criminales”.

En todo caso, el penalista manifestó que una de las bases para entrar a esa jurisdicción es decir la verdad y el 27 de agosto, cuando se reinicie el juicio contra Santiago Uribe, la defensa demostrará que Meneses le ha mentido varias veces a la justicia.



“Si es verdad que lo van a dejar en libertad cuando se conozca la evidencia, la JEP tendrá que expulsarlo”, anunció el penalista.

¿Cuenta regresiva?

Pero la defensa de Meneses le aseguró a EL TIEMPO que su cliente ya cumplió con el mínimo de tiempo tras las rejas, y debe recuperar su libertad.



Pero en una respuesta de la JEP del 16 de julio se le advierte que hasta ahora ha pagado cuatro años, once meses y doce días.



De hecho, fuentes de esa jurisdicción le dijeron a EL TIEMPO que aún no hay una fecha establecida para resolver si se le otorga o no la libertad. Pero recordaron que Meneses suscribió el acta de compromiso con la JEP desde el 16 de mayo de 2017.





UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com