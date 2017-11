Señalados de bomba del Andino permanecerán en la cárcel

11 de noviembre 2017 , 12:14 a.m.

El juez 48 de control de garantías de Bogotá mantuvo en prisión a las 10 personas señaladas de cometer el atentado terrorista contra el centro comercial Andino el pasado 17 de junio, el cual dejó tres personas muertas.

El despacho consideró que dada la gravedad de los delitos que se les imputan, es necesario garantizar la protección de la sociedad.



Agregó que el concierto para delinquir, terrorismo y el porte de armas son considerados suficientes para encontrar que hay un peligro para la sociedad.



“Cuando la gente deja de ir a los centros comerciales por temor a que le vayan a poner una bomba se traduce a una alerta que se llama zozobra, que se define como terrorismo”, dijo el juez.



“El porte de armas es un asalto a la sociedad. La sola posibilidad de que usted la porte obliga a sancionar legalmente la conducta; usted qué hace con un arma, si no la usa no la necesita”, agregó.



El representante de la Fiscalía señaló en audiencia que a los implicados les encontraron documentos con planos del centro comercial y del piso donde se dio el atentado.



La Fiscalía señaló que el ataque es un “hecho abominable que segó la vida de tres mujeres jóvenes y (dejó)heridas a diez personas más, sin contar con que hubo heridos que no se reportaron en algún sistema de salud, además de los destrozos a la construcción. Se causó terror, zozobra e indignación en la ciudadanía en general”.



Por lo anterior seguirán en la cárcel el Buen Pastor y La Modelo, de Bogotá, los acusados Lizeth Johanna Rodríguez Zárate, Lina Vanessa Jiménez Numpaque, Alejandra Méndez Molano, Natalia Trujillo Nova, Boris Ernesto Rojas Quijano, César Andrés Barrera Téllez, Andrés Mauricio Bohórquez Flores, Juan Camilo Pulido Rivero, Iván Darío Ramírez León y Cristian Sandoval.

