Senador Celis quedó libre luego de que supuesta víctima negó agresión

Cerca de 18 horas permaneció detenido el senador del partido Cambio Radical Bernabé Celis Carrillo, a quien uniformados de la Policía de Bogotá condujeron a una estación de esa institución en el centro de la ciudad por lo que inicialmente se reportó como un caso de violencia intrafamiliar.

Según el reporte de la Policía, uniformados del cuadrante acudieron este lunes sobre las 8 de la noche a atender el llamado de los vecinos del sector de Bella Suiza que alertaron sobre una violenta discusión en una de las casas y los gritos de auxilio de una mujer.



Al llegar, según fuentes cercanas a la investigación, los policías encontraron a una mujer con una herida abierta en su ceja y señales de supuestos golpes en el rostro. El político estaba altamente alterado. Los uniformados trasladaron al senador Celis Carrillo a una instalación policial, donde pasó la noche antes de que el caso fuera puesto en conocimiento de la autoridad competente: la Corte Suprema de Justicia.



Por su condición de aforado, Celis no podía ser puesto a disposición de la Fiscalía ni llevado a una Unidad de Reacción Inmediata, y permaneció en la dependencia de la Policía hasta antes del mediodía de este martes, cuando fue llevado a la Corte.



La Sala de instrucción dos de la Sala Penal, dedicada habitualmente a investigar sonados casos de corrupción o nexos de congresistas con paramilitares, se tuvo que ocupar de examinar el caso del senador, quien aspira a ser reelegido en las elecciones legislativas del próximo domingo.



En horas de la tarde del martes, la mujer llegó hasta el Palacio de Justicia y allí manifestó que no hubo ninguna agresión en su contra, lo que de entrada frenó cualquier posibilidad de avance de una investigación contra el senador. Adicionalmente, la mujer y el senador no conviven, por lo que tampoco se tipificaba el delito de violencia intrafamiliar. Así, el caso fue asumido como de supuestas lesiones personales, conducta que es posible conciliar.

El magistrado Luis Antonio Hernández, presidente de la Sala Penal del alto tribunal, explicó que ante esa situación y al no encontrar “ninguna hipótesis delictiva de momento por la cual deba mantenerse privado de la libertad”, se ordenó la libertad inmediata del senador Celis. Hernández añadió: “La presunta víctima negó que haya existido agresión por parte de él, por lo que la hipótesis delictiva de lesiones personales no se da en este momento”.



La mujer se negó a ser sometida a un examen de Medicina Legal y, por lo tanto, lo que procedía era decretar la libertad. Sin embargo, el expediente no fue cerrado en la Corte. “Examinaremos el caso en los días que siguen y si no hay más pruebas que practicar, se tomarán las decisiones”, afirmó el magistrado Hernández.



Este martes, la defensa de Celis aseguró que el caso no seguirá porque se trató de “un resbalón sin heridas”: “Simplemente un golpe en el pómulo, chiquito, contra una mesa de noche”. La Corte debe evaluar el protocolo de la captura, la declaración de la presunta víctima y si hay otras pruebas, como los testimonios de los vecinos que aseguraron haber escuchado los gritos de auxilio.



En el reporte de la captura, de dos páginas, se consignó inicialmente que la señora había dicho que supuestamente recibió una cachetada por parte de Celis, pero ante los magistrados negó tal versión y dijo que la agresión nunca ocurrió. Al ser interrogada por la Corte, la presunta víctima reiteró que “se trató de un hecho accidental”.



El director de Cambio Radical, Jorge Enrique Vélez, dijo este martes que la información que Celis le dio al partido es que el asunto quedó totalmente aclarado en la Corte, que no hubo ningún caso de violencia y que todo se debió a “una mala información”.



“Hablé con el abogado de él y me dijo que ya todo quedó aclarado. La señora fue y declaró que fue una discusión verbal, pero que no hubo nada, que no hubo agresión física”, señaló Vélez.



El jefe del partido aseguró que de todas maneras Cambio Radical abrirá una investigación contra Celis y que para ese proceso, en los próximos días, se convocará al comité ético.



Bernabé Celis es economista y congresista de la Comisión Tercera de Senado. Por años ha sido conocido como uno de los barones políticos de Santander, el departamento en el que nació.



Celis lleva más de 20 años en el Congreso. Empezó en la Cámara de Representantes en 1998 con el Partido Liberal y fue reelegido para el periodo 2002-2006, ya con Cambio Radical. En el 2006 logró una curul en el Senado con 30.099 votos, en el 2010 repitió con 53.552 votos, y para el periodo 2014-2018 consiguió 63.643.



