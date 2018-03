Senador detenido por presunta agresión a su pareja queda en libertad

La Corte Suprema de Justicia dejó en libertad al senador de Cambio Radical, Bernabé Celis, quien había sido detenido anoche en flagrancia luego de que se reportara un caso de violencia intrafamiliar en su contra.



El alto tribunal tomó esta decisión porque la víctima de los supuestos hechos aseguró ante los magistrados que no hubo agresión

Video Capturan a senador Bernabé Celis por violencia intrafamiliar

La sala de instrucción dos de la Sala Penal dispuso la libertad inmediata de Celis considerando que "no hay ninguna hipótesis delictiva de momento por la cual deba mantenerse privado de la libertad", dijo el magistrado Luis Antonio Hernández, presidente de la Sala Penal del alto tribunal.



Esa conclusión se tomó porque "la presunta víctima negó que haya existido agresión por parte de él, por lo que la hipótesis delictiva de lesiones personales no se da en este momento", agregó el magistrado.



Según lo que la supuesta víctima narró ante la Corte, se trató de un hecho accidental.



El alto tribunal explicó que como Celis y la mujer no convivían, queda descartada la hipótesis de una violencia intrafamiliar. Tampoco se configura el delito de lesiones personales porque fue negado por la mujer.



La Corte también precisó que en el caso de que hubiera existido tal agresión, son unas "lesiones mínimas" que implicarían que la mujer eleve una querella, acción penal que tampoco fue presentada por la compañera sentimental de Celis.



El expediente en el alto tribunal no fue cerrado. Por ahora, se mantiene la investigación. "Examinaremos el caso en los días que siguen y si no hay más pruebas que practicar, se tomarán las decisiones", afirmó Hernández.



En los próximos días la Corte evaluará las diligencias del procedimiento de captura, la declaración de la presunta víctima y si hay otras pruebas. Si no llega a encontrarse una conducta delictiva, se cerrará el proceso.



Celis fue detenido anoche luego de que vecinos del barrio Villa Suiza, en el norte de Bogotá, llamaron a la línea del 123 para reportar que a las 11 de la noche hubo un escándalo en una vivienda.



En el documento de Policía de dos páginas, la presunta víctima afirmaba supuestamente que había recibido una cachetada por parte de Celis, pero ante los magistrados negó tal versión.



Tras el escándalo, a la vivienda llegó la Policía del cuadrante del lugar, quien trasladó a Celis hasta una estación de la avenida sexta con Caracas.



La presunta víctima trabaja en la Procuraduría General de la Nación.



JUSTICIA