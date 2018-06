Contraloría se ratifica en que Reficar maquilló su contabilidad

La Contraloría General emitió una opinión negativa sobre los estados financieros de la Refinería de Cartagena (Reficar), durante su gestión en el 2017, porque la entidad modificó su contabilidad para mostrar una realidad financiera diferente a la que verdaderamente tiene.

Según el ente acusador, aunque Reficar mostró que el año pasado tuvo una supuesta utilidad de 48.000 millones de pesos, "los estados financieros de Reficar no presentan razonablemente en todos los aspectos importantes su situación financiera a 31 de diciembre de 2017".



La Contraloría dijo que Reficar registró esa utilidad tras hacer un ajuste contable por valor de 1.5 billones de pesos.



Fuentes le explicaron a este diario que si no se hubiera aplicado la reversión del deterioro de la Refinería, la realidad económica de la situación contable de la empresa mostraría pérdidas por 700.000 millones de pesos.



"La auditoria evidencia que el negocio no da capacidad de efectivo. El ebitda (las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) a diciembre de 2017 solo era de 4 millones de dólares", explicó una fuente.



La auditoría dice que Reficar incurrió en una sobreestimación del valor de sus activos durante el proyecto de modernización de la Refinería en 2.976 millones de pesos.



Según la entidad, en el cálculo del impairment (prueba del deterioro de los activos) se "evidencia un posible sesgo de la dirección de la empresa, entendido como falta de neutralidad en la preparación de la información".



Esto porque, para la Contraloría, Reficar usa hipótesis para realizar sus estimaciones contables que no son consistentes con la realidad del mercado.



Por ejemplo, dice la Contraloría, Reficar no tiene capacidad para predecir sus flujos de efectivo a largo plazo. Así, se proponen supuestos de mejoramiento a partir del 2030 "cuando las referencias indicativas propuestas distan mucho de lo que ha pasado históricamente en la industria de refinación".

También, según la evaluación, la Refinería usó datos de variables que no son consistentes con los resultados que tuvo en el pasado, ni siquiera en las épocas de bonanza, como es el caso de precios de crudo y márgenes de refinación.



Además, según la Contraloría, no fueron efectivas las correcciones que Reficar hizo para mejorar y contrarrestar las pérdidas y las irregularidades encontradas por la Contraloría en años anteriores, auditorías que llevaron a evidenciar el descalabro financiero de la refinería.



"Se encontró que acciones de mejoramiento propuestas para subsanar los hallazgos detectados en vigencias anteriores, para registros contables y evidenciar la realidad del negocio, no fueron efectivas", dice el informe.



