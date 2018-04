Juez regaña a la Fiscalía en proceso contra Luis Fernando Andrade

En la mañana de este martes, en el complejo judicial de Paloquemao se iba a llevar a cabo una audiencia preparatoria de juicio en contra de Luis Fernando Andrade, exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura, en la que se iba a escuchar cuáles son las pruebas que la Fiscalía y la defensa llevarán al juicio contra el exfuncionario.

Sin embargo, la audiencia no se realizó porque el ente acusador no presentó todos los elementos probatorios en esta etapa procesal.



“De manera respetuosa yo le solicito señor juez, nos permita un tiempo para poder terminar el descubrimiento probatorio por parte de la Fiscalía; al mismo tiempo pido disculpas a la audiencia porque creo que aquí hubo una falla por parte nuestra en uno que otro elemento que efectivamente faltó”, expresó el delegado fiscal.



Luis Fernando Andrade es investigado por hechos relacionados con la adición presupuestal que favoreció a la firma Odebrecht, cuando aún fungía como presidente de la ANI para la construcción de la vía Ocaña-Gamarra y la navegabilidad del río Magdalena.



La Fiscalía presentó en audiencias pasadas el escrito de acusación en el que señala a Andrade de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falso testimonio, falsedad en documento privado, ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales.



El expresidente de la ANI aseguró que cada retraso en su proceso judicial lo perjudica porque se encuentra en detención preventiva.



“Queremos la mayor celeridad para que se aclare todo esto. Yo soy la persona que más cargos tiene y que más tiempo pasaría en la cárcel de ser encontrado culpable, lo curioso es que soy la única persona que no recibió un peso, no pagó un peso y tuvo la valentía de enfrentar los intereses de ruta del sol y sus socios", dijo Andrade en la audiencia.



Y agregó: "Es muy preocupante que una persona como yo sea el que enfrente la peor situación ante la justicia”.



El juez afirmó que el descubrimiento probatorio por parte de la Fiscalía no se realizó de forma legal, aludiendo que faltaban unos ‘ítems’ (pruebas), que impedían llevar a cabo la audiencia preparatoria.



“Llama la atención nuevamente el despacho a la Fiscalía pues estos son actos sensibles para el juicio y que de aquí se tiene que partir de manera clara qué es lo que vamos a probar para efectos de no entrar en divagaciones, además preservar sobre todo el derecho a la defensa y el debido proceso ”, expresó el juez del caso.



La audiencia fue aplazada para el próximo 3 de mayo a las 2:00 de la tarde.



