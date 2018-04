Se fugó Pedro Aguilar, líder del paro de camioneros

Pedro Antonio Aguilar Rodríguez, el polémico presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros y líder del paro de transportadores -investigado por el cartel de la chatarrización-, se encuentra prófugo de la justicia desde hace dos semanas.

El pasado 21 de marzo se hizo una audiencia en la que su abogada Diana Milena Zárate Quiroga solicitó que se le revocara la medida de aseguramiento que pesaba en su contra desde el 2015, asegurando que la Fiscalía no había pedido prorrogarla y que ya se habían vencido los términos.



La audiencia se hizo ante la jueza 77 penal municipal de Bogotá, Myriam Alcira Martínez López pero ese día quien asistió a la audiencia, según la investigación, fue un falso fiscal.



Como el supuesto delegado del ente acusador estuvo de acuerdo con que se revocara la medida de aseguramiento contra Aguilar, la jueza terminó ordenando su libertad.

El Fiscal se identificó en la audiencia como José Edilberto Parada Barboza, y dijo ser supuesto delegado ante los jueces del circuito especializado en apoyo a la fiscal 70.



"Su señoría, la Fiscalía no se opone, ya que no hay maniobras dilatorias por parte de la defensa y los requerimientos del artículo 308 así lo desaparecen", esa fue la frase que el falso fiscal dijo en la sesión y con la que la jueza finalmente aceptó dejar libre al líder camionero.



En esa diligencia se revocó la decisión del 17 de febrero del 2015 que mantenía a Aguilar preso en la cárcel La Modelo mientras se lleva a cabo el proceso en su contra.



"“Como se estima que se cumplieron en este caso los ritos procesales pertinentes (…) como también atendiendo la petición elevada por el delegado fiscal, en el sentido de no oponerse a lo solicitado por la defensa, la señora Juez decide sustituir la medida de aseguramiento privativa de la libertad intramural impuesta el 17 de febrero de 2015, por una no privativa de la libertad. (...) Además restringe su movilidad prohibiendo su salida del país", dijo ese día la jueza.



Después de ese día, cuando la Fiscalía General solicitó la prórroga de la detención preventiva contra Aguilar se encontró con sorpresa que ya estaba libre. Al pedir los videos de la sesión en la que se le revocó la medida de aseguramiento, la Fiscalía encontró que el supuesto fiscal del caso realmente no trabajaba con el ente acusador.



Por eso hoy las autoridades buscan no sólo a Aguilar, sino también al falso fiscal Parada y a la abogada Zárate Quiroga, quien representa al investigado.

​

Según la investigación de la Fiscalía, Aguilar se habría quedado con una importante suma de los cobros ilegales al Estado por la supuesta chatarrización de 12.500 camiones que en realidad nunca fueron destruidos.



En la red participaban un grupo de particulares, policías y funcionarios que se apropiaron de 600.000 millones de pesos con la falsa chatarrización de los vehículos.



