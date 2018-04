Hoy se cumple 28 años del asesinato de Carlos Pizarro Gómez

Después de 28 años del asesinato de Carlos Pizarro León Gómez, excandidato presidencial y comandante del M-19 -movimiento guerrillero - el Estado inició juicio en contra del exagente del DAS, Jaime Ernesto Gómez Muñoz.



Muñoz fue acusado por la Fiscalía de asesinar, presuntamente, a Gerardo Gutiérrez Uribe, alias ‘yerry’, el sicario que acabó con la vida del líder político en un avión a poco tiempo de llegar a Barranquilla, donde Carlos Pizarro pretendía seguir con su campaña y lograr la presidencia

Sin embargo, los impactos que recibió de una sub ametralladora provocaron su muerte horas después en la clínica Santa Rosa de Bogotá.



“Quedará demostrada la alianza criminal entre determinadores, narcotraficantes, paramilitares y el Estado, este último a través del Departamento Administrativo de Seguridad - DAS- que el imputado (Jaime E. Gómez) habría hecho parte como sujeto activo y funcionario de la Dirección de Protección de dicho organismo, con un encargo particularmente notorio como fue dar de baja al sicario ”, aseguró el ente acusador, aludiendo que el fin último de estos hechos fue obtener silencio y asegurar la impunidad del crimen perpetrado a Pizarro León Gómez.



En la primera audiencia de juicio, la Fiscalía General de la Nación presentó como primer testigo a Oscar Alberto Martínez Aristizábal, uno de los escoltas de confianza del líder político, quien aproximadamente estuvo seis años en el M-19, "compartí mucho tiempo con él (Carlos Pizarro), fui asignado como escolta del ‘comandante’ cuando se dio el proceso de desmovilización ", afirmó el testigo.



El 20 de abril del 2010 el asesinato de Carlos Pizarro fue declarado crimen de lesa humanidad, pero hasta la fecha, el ente acusador inició juicio para lograr el esclarecimiento de los hechos.



El 26 de abril de 1990, Pizarro según lo relatado por Martínez, creyó que le tocaría tomar otro vuelo porque estaban- con todos sus escoltas- sobre el tiempo para llegar al aeropuerto El Dorado. La demora se debía a una entrevista telefónica que rendía el excandidato presidencial en un apartamento, al norte de Bogotá, a un medio que asegura no recordar. Sin embargo, les tomó por sorpresa que el avión HK 1400 de Avianca, se encontrara todavía esperándolos para despegar.



Ante la advertencia de la juez que su declaración era jurada y si mentía podía incurrir en un delito, el testigo siguió relatando los hechos:



“Ingresamos al avión, no se alcanzaron a entregar todas las armas que portábamos, nos dirigimos hacia la parte de atrás de la aeronave con el ‘comandante’ y todo el esquema de seguridad del M-19 y del DAS. El avión despegó y cuando dieron la orden de soltar los cinturones, yo estaba ubicado en la última banca junto con el jefe de escoltas del DAS”, dijo.

Vea una reconstrucción en 360 grados del crimen del líder del M-19 ocurrido hoy, hace 28 años. Foto: Archivo / EL TIEMPO Y ANIMACIÓN ELTIEMPO.COM

El primer aspecto, como aseguró el testigo, es que no era “normal” que los escoltas ingresaran al avión con armas, las aerolíneas tienen como artículos restringidos, el porte de armas en la cabina, pero el 26 de abril de 1990, el piloto no solicitó la entrega de todo el armamento de los agentes de seguridad.



En medio de la diligencia, el testigo continuó narrando que vio a una persona (al sicario de Pizarro) caminar por el pasillo hacia la parte de atrás del avión, que le había preguntado a otro agente del DAS que estaba a su lado, ‘¿dónde estaban los baños?’, el cual con señas le indicaron. Además, advirtió que cuando ingresaron a la aeronave sucedió algo que ‘jamás había pasado’:



“Con un carro con el que reparten comida nos repartieron revistas, prensa, de todo por cantidades, después de que él ingresó al baño yo estaba con el jefe de escoltas del DAS mirando un artículo sobre ‘un político de Europa de una manifestación a quien se le acercó una persona y lo apuñaló’, en ese momento se escuchó un rafagazo, cuando eso pasó, al lado mío estaba brincando el sicario, ¡brincando que no lo mataran, que no lo mataran! Yo lo miraba de abajo hacia arriba a ver si estaba herido o asustado, tan pronto sucedió esto ya estaba tendido en los pies del jefe de escolta del DAS y míos y en el pasillo estaba otro agente del DAS apuntando su arma contra el sicario”.



La juez de forma inmediata le preguntó al testigo si la persona que decía que había entrado al baño era la misma que le disparó a Carlos Pizarro y él afirmó que lo era, que el que entró al baño era el mismo que estaba brincando a su lado pidiendo que no lo mataran.



“El sicario estaba brincando aquí al lado (señalando con su mano), inmediatamente ya estaba tendido a los pies del escolta del Das y míos, además, estaba otro agente del DAS disparándole al sicario”.



Durante la diligencia, la juez le solicitó a Oscar Martínez indicar si dentro de la sala estaba la persona que le había disparado al que asesinó al exmilitante y líder político, Carlos Pizarro León, dijo que sí, pero que no recordaba su nombre, razón por la cual lo señaló y describió que era quien tenía ‘una chaqueta negra ’.

Tanto el ente acusador, como la defensa del procesado y los representantes de víctimas presentaron ante una juez especializada de Bogotá los elementos materiales probatorios y testigos que rendirán sus declaraciones durante juicio para avanzar con la investigación, es por eso, que la Fiscalía General de la Nación, solicitó que se tuviera en cuenta además de las pruebas ya presentadas, el video publicado por Daniel Coronell en su columna de opinión titulada: ‘Petrificados’ donde el periodista entrevista al entonces militante del Movimiento Revolucionario 19 de abril (M-19) Gustavo Petro Urrego.



El ente acusador pidió a la juez tener en cuenta como prueba sobreviniente esta entrevista en el juicio que se adelanta y además, llamar a declarar al candidato presidencial Gustavo Petro:



“Pido a su Señoría considere que a la fecha de la audiencia preparatoria celebrada el 28 de febrero de 2018, la Fiscalía desconocía la existencia de uno de los medios de convicción que se postula, éste de naturaleza documental, concretamente video que registra la entrevista que el periodista Daniel Coronell –para entonces, treinta años atrás- jefe de redacción del Noticiero Nacional- realizó al excombatiente del movimiento revolucionario 19 de Abril M-19 Gustavo Petro”.



La Fiscalía pretende corroborar con la prueba documental y el testimonio, que en Colombia se estuvo dando una ‘ejecución extrajudicial’ en cabeza del organismo secreto, DAS. Aduce su importancia para demostrar que los hechos de desaparición forzada, tortura y muerte violenta referidas en la entrevista periodística, fortalecen “ el análisis en contexto de construcción de la decisión judicial de los delitos de criminalidad sistemática de los que fueron víctimas dirigentes de la izquierda nacional de aquella época, en los que hubo participación de estamentos estatales, para el caso del DAS. Es decir, hechos que no deben ser vistos aisladamente y que están hilados al magnicidio del que fue víctima Pizarro ”.

'Justicia tiene deuda con nosotros'

Por su parte, María José Pizarro, hija del excandidato presidencial, expresó a EL TIEMPO que no es un capítulo cerrado en Colombia, que el proceso de su padre debió haber empezado mucho tiempo atrás, pero que hasta hoy solo se ha visto un mínimo avance en el caso.



“Yo creo que la justicia tiene una deuda pendiente con nosotros, la verdad no ha sido develada y este país no va a poder construir paz hasta que no avancemos; por eso nuestra actitud es determinada, nosotros no vamos a parar, vamos a seguir exigiendo verdad, justicia y reparación”.



ANDREA CAROLINA GÓMEZ

JUSTICIA

@JusticiaET

justicia@eltiempo.com