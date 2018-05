Santrich no quedará libre por suspensión de trámite de la extradición

La Justicia Especial para la Paz (JEP) ordenó suspender el trámite de extradición del exguerrillero de las Farc Jesús Santrich mientras define si los hechos por los que es pedido por una corte de Nueva York se dieron antes o después de que quedara en firme el acuerdo de paz.

El magistrado de la JEP Jesús Ángel Bobadilla afirmó que una vez llegue la solicitud formal de extradición de los Estados Unidos debe ser remitida a esa jurisdicción.



Igualmente señaló que se dio un término de 10 días para que las partes intervinientes

en el proceso presenten las solicitudes de pruebas que consideren.



La decisión de la JEP no implica que el exguerrillero pueda quedar en libertad y en término reales solo implica que Santrich no podría ser extraditado antes de que ese tribunal se pronuncie, tal como quedó establecido en la normatividad de paz.



"No se encontraron elementos de juicio suficientes para pronunciarse, por

ahora, en torno a la petición de nulidad de la medida de aseguramiento, elevada por Seuxis Paucias Hernández Solarte, motivo por el cual se dispuso requerir a la Fiscalía General de la Nación para que en un término que no supere los cinco (5) días allegue la información solicitada por la Sección en auto del pasado 19 de abril de 2018 relativa al trámite de extradición y la privación de la libertad ligada con ella", señaló el magistrado Bobadilla.



