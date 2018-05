Título: Santos revela tráfico de comida dañada a Venezuela con fines electorales y trasteo de votos



Sumario: Policía incautó 400 toneladas de cajas Clap que iban a repartir afectos a Maduro. Red de importadores ha movido US$ 200 millones. Hay plan para que colombianos voten por el régimen.

“A través de los comités locales de abastecimiento y producción (Clap) explotan la crisis humanitaria de los venezolanos no solo para ejercer un control político y social, sino con fines electorales y para reprimir a la oposición”.



Con esta frase, el presidente Juan Manuel Santos denunció este jueves una red que viene lavando millones de dólares a través del envío de las llamadas cajas Clap que el gobierno de Nicolás Maduro distribuye entre la población más pobre.



Según Santos, los alimentos son utilizados por organizaciones políticas afectas al régimen, tal como lo ha venido denunciando la oposición, a menos de tres días de que se celebren los comicios presidenciales, que no van a ser reconocidas ni por Colombia ni por otros países.



La denuncia se conoció luego de que la policía incautó en el puerto de Cartagena 400 toneladas de alimentos descompuestos que un venezolano, Luis Francisco Sagarzazu, iba a importar a través de Aurum Exim SAS y Picking Pack. Esta última empacaba las cajas Clap en la zona franca.



Además, el jefe de Estado hizo una denuncia no menos explosiva: un plan para cedular a ciudadanos colombianos y llevarlos este domingo a votar por Maduro (ver recuadro).

Tentáculos en nueve países

Las 25.200 cajas Clap fueron descubiertas luego de que, el 30 de abril, la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) inspeccionó 15 contenedores con frijol, arroz, aceite, atún, pasta y lentejas que, según el Invima, estaban infectados con gorgojo.



“No eran aptos para el consumo”, dijo Santos, quien anunció que la información ya se le trasladó a la Fiscalía.



Esta red tiene tentáculos en al menos nueve países. Así lo reveló el director de la Polfa, general Juan Carlos Buitrago, quien lideró el operativo con el comandante de la Dijín, general Jorge Luis Vargas Valencia.



Según Buitrago, la incautación hace parte de una investigación transnacional que lidera la Policía de Colombia y busca revelar una gigantesca operación de lavado de activos en la que están involucradas al menos 31 personas.



Vargas, por su parte, aseguró que ya se tienen identificadas al menos 46 cuentas bancarias en varios países a través de las cuales se han movido cerca de 200 millones de dólares.



“Agencias internacionales de cuatro países nos están acompañando en esta investigación, en la cual ya hemos identificado, además, a 29 empresas de una red que pasa por Colombia, México, Venezuela y Europa”, precisó Vargas.



Además del uso político de los alimentos y del mal estado en que llegan, hay evidencia de que están siendo vendidos por un 112 por ciento más de su valor real. De hecho, la fiscal venezolana Luisa Ortega denunció que una de las empresas vinculada a esta red, Group Grand Limited, pertenece a Maduro.



Ortega agregó que tres empresarios colombianos –Álex Saab, Álvaro Pulido y Rodolfo Reyes– son testaferros de Maduro. En su momento, Saab, en entrevista exclusiva con EL TIEMPO, negó los señalamientos, pero admitió tener contratos con Venezuela para construcción de viviendas y conocer a Maduro en actos protocolarios. Y dijo ser amigo de la excandidata presidencial Piedad Córdoba y conocer al polémico empresario Carlos Gutiérrez, concuñado del aspirante presidencial Gustavo Petro.



Al cierre de esta edición, el gobierno venezolano no se había pronunciado sobre la denuncia de Santos.

Plan para que colombianos voten a favor de Maduro

El presidente Santos aseguró que fuentes de inteligencia señalan que hay un plan para cedular y trasladar colombianos a Venezuela a fin de que voten este domingo a favor de Nicolás Maduro. Y agregó que maniobras como estas lo ratifican en su decisión de no reconocer los resultados de la elección “convocada ilegítimamente” por la Asamblea de ese país. El plan estaría en marcha desde finales de 2017 e incluye movilizar electores, al igual que pagos que garanticen la victoria de Maduro. “He dado instrucciones a nuestra Fuerza Pública para redoblar los controles fronterizos y evitar al máximo el trasteo ilegal de votos”, dijo Santos.

UNIDAD INVESTIGATIVA

@uinvestigativa