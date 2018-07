Narco implicado en el crimen de Andrés Escobar busca rebajas

Un problema en el internet de la cárcel Modelo de Cúcuta impidió que la Fiscalía oficializara un polémico preacuerdo con el narcotraficante paisa Santiago Gallón Henao.



Ya todo estaba listo para que, el pasado 26 de junio, un juez de conocimiento se conectara vía Skype y le diera vía libre al trato judicial. Pero la señal se caía de manera extraña, por lo cual las partes se vieron obligadas a reprogramarla para el primero de agosto próximo.



Los términos del acuerdo entre la Fiscalía y el capo se han mantenido bajo reserva. Pero en Medellín están indignados porque se busca beneficiar a un viejo delincuente reincidente.

En efecto, Gallón Henao, miembro de una familia de caballistas y ganaderos, ya fue condenado por conformación de grupos paramilitares y hasta aparece en la Lista Clinton como financiador de la llamada ‘Oficina’.

Sin embargo, el país le conoció la cara cuando se le alcanzó a señalar como el autor intelectual del crimen del futbolista Andrés Escobar, el 2 de julio de hace 24 años.



Él y su hermano Pedro David incluso alcanzaron a estar presos 15 meses al tratar de desviar la investigación de ese asesinato que conmocionó al país y que fue conmemorado hace apenas 6 días, en pleno Mundial de Rusia.



La madrugada del crimen, los Gallón estaban en el restaurante El Indio y testigos aseguran que empezaron a increpar con violencia al delantero de la Selección Colombia por el autogol que hizo en el partido contra Estados Unidos.

La coartada

“Señor autogol”, le gritaban, intentando golpearlo. En medio de las ofensas se oyeron varios disparos que acabaron con el llamado ‘caballero del fútbol’.



Los Gallón negaron su participación en el asesinato, pero la Toyota de Santiago –de placas ITP 748– fue vista en El Indio. Ante la evidencia, los entonces respetables caballistas dijeron que les había sido robada.



La coartada se les cayó cuando la Policía encontró las placas en la casa de Humberto Muñoz, el conductor de los Gallón. En ese momento, los hermanos coincidieron en señalar al chofer como el autor del crimen y este fue condenado a 13 años y 5 meses, que logró reducir a 11 años.

El preacuerdo

En el 2009, sin embargo, Santiago Gallón volvió a la cárcel. Evidencia demoledora probó que era un financiador de grupos paramilitares y fue condenado a 6 años y 5 meses.



No obstante, sus abogados lograron que se acogiera a sentencia anticipada y solo pagó 3 años y 3 meses.



Pero la libertad le duró poco. Agentes británicos entregaron pruebas de que es parte de una red internacional de narcotráfico, lo que obligó a la justicia a capturarlo, en enero pasado.



Ahora, todo parece indicar que la historia se va a repetir, al menos en términos de rebajas. Aunque está probado que su banda mafiosa –liderada por el británico Andrew Mark Deamer– ha movido más de 5 toneladas de coca, la Fiscalía le dio el visto bueno al preacuerdo.



Aunque el documento se mantiene bajo reserva, EL TIEMPO estableció que Santiago y otros dos miembros de la banda ofrecieron aceptar cargos y abreviar el proceso a cambio de que se contemple una rebaja de hasta la mitad de la pena.



Si el trato judicial avanza, como las partes esperan, Gallón estará de nuevo en libertad en 2024 y no en el 2031, como esperaban los británicos.



“Él no va a colaborar ni a delatar a nadie. El Código de Procedimiento Penal contempla este tipo de preacuerdos en el que se le otorgan rebajas por la sola aceptación”, explicó una fuente cercana al caso.



Y agregó que el beneficio se le puede aplicar así registre antecedentes del calibre de los de Gallón.



Por ahora, todo está previsto para que se reprograme la audiencia en la que se busca el aval de un juez para el preacuerdo.



EL TIEMPO intentó hablar con la fiscal encargada de sellar el trato judicial con los abogados de Santiago Gallón, pero está de vacaciones.



Por su parte, agentes de Estados Unidos revisan la situación de Santiago Gallón en ese país.



