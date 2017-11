‘Estoy en un ataúd de concreto’: Salvatore Mancuso

En una carta enviada a la Corte Suprema de Justicia, el exjefe paramiliar Salvatore Mancuso denunció que desde hace cinco meses se encuentra encerrado en un lugar sin condiciones dignas y que no le han permitido tener contacto con sus abogados.

Mancuso señaló que lleva cinco meses en celda de castigo.



"Me tienen aislado e incomunicado, es un ataúd de concreto y acero de 2 metros x 3 metros sin ventana o tiene una pequeña pero está pintada y a través de ella no se puede ver, no tengo contacto con nadie, ni acceso a teléfono o email del correo institucional, no veo la luz del sol”, indicó.

“Es una tortura sicológica que me ha afectado no solo mental sino físicamente, al punto que he perdido más de 30 libras, y por momentos me ha afectado la habilidad de procesar coherentemente información, por momentos pierdo la noción del tiempo”, agregó.

Por ello se excusó ante la Corte si es “impreciso en las declaraciones” porque considera que se ha visto afectado mental y físicamente. “Es triste que después de casi 12 años (de la ley de Justicia y Paz) apenas estamos comenzando y falta muchísimo aún, son miles y miles de víctimas que no tienen quien reconozca aquellos hechos dolorosos que padecieron por nuestra culpa”, indicó.



Mancuso afirmó que conoce que debe responder por línea de mando por más de 60.000 delitos cometidos por sus hombres e hizo un llamado al Tribunal de Justicia y Paz para que se den sentencias anticipadas y así “no tener audiencias eternas donde se repite lo mismo”.



Dice que ha denunciado el caso ante las autoridades colombianas y no han hecho nada. “Estoy en un estado y en unas condiciones supremamente complejas, y realmente hoy mi estado de salud física y mental no es el mejor”, agregó.



