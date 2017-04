La ruta por la que movieron 5.500 millones de dólares de Ecopetrol

Expertos forenses de la Contraloría General completan varias semanas reconstruyendo la ruta del dinero que Ecopetrol le pagó a la contratista Chicago Bridge & Iron (CB&I), para la ampliación y modernización de la Refinería de Cartagena (Reficar).



El propósito principal es el de establecer por qué buena parte de la plata terminó en cuentas de un banco de Holanda, si, por contrato, se debía destinar a la mega-obra que se adelantaba en Colombia y en la que autoridades han denunciado millonarios sobrecostos, dobles pagos y la compra de equipos que nunca se usaron.

La génesis de las pesquisas, según la investigación del ente Fiscal, se ubica en Nueva York. Allí, directivos de Ecopetrol tramitaron desembolsos con el Citibank y el HSBC para pagarle a CB&I cerca de 5.480 millones de dólares.



De ese dinero, 2.000 millones correspondían a la capitalización de Ecopetrol. Los 3.497 millones de dólares restantes salieron de una agencia de crédito para exportaciones de Estados Unidos conocida como el Eximbank. De hecho, ese préstamo –por el que Colombia está pagando intereses–, fue gestionado por Glencore, el contratista original que abandonó la obra y se la entregó a CB&I.

Los giros

Con el crédito y la capitalización se pagó cerca del 70 por ciento del costo final de la refinería.



Luego de revisar las transacciones internacionales se estableció que una parte de los desembolsos de esa plata llegó a una de las sucursales del Helm en Colombia, en donde se pagaron millonarios sueldos.



Pero la mayor cuantía terminó en el Banco Mendes Gans, entidad crediticia ubicada en Holanda de la que se tiene muy poca información disponible.



Lo que hasta ahora se sabe es que el dinero llegó a Holanda a través de 40 transacciones internacionales.



Según los investigadores de la Contraloría General, no existió control alguno sobre esos desembolsos. Por eso, la semana pasada decidieron enviarle el rastreo a la Fiscalía, que ya anunció la imputación de cargos a Philip Kent Asherman y a Massoud Deidehban, altos ejecutivos de CB&I.



De hecho, la Fiscalía ya les entregó el material a autoridades de Estados Unidos para que ayuden a establecer cuánto pasó por su circuito financiero y dónde fue a parar.



Acá en Colombia se verifican los pagos de sueldos de altos ejecutivos que se hicieron con el dinero que llegó al Helm Bank.



EL TIEMPO tuvo acceso al movimiento de dineros y estableció que figura una masa salarial de 5.135 millones de pesos mensuales para sus trabajadores extranjeros con pasaportes de Estados Unidos, Brasil, Holanda, Italia, México, Perú o Venezuela. Según documentos, algunos empleados de la empresa estadounidense ganaban hasta 73 millones de pesos al mes.



Pero la Contraloría General tiene evidencia de que en muchos de esos pagos las liquidaciones de gabelas laborales fueron erradas.



No obstante, no ha podido confrontar la información porque la colaboración de CB&I ha sido poca.



Mientras avanzan las investigaciones fiscales, penales y disciplinarias, Ecopetrol adelanta la renegociación de los créditos con los que se le pagaron a la polémica contratista.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com