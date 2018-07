Uribe y su defensa hablaron desde Rionegro

Se refirió a la exfiscal Hilda Niño Farfán. "Yo no sabía de la fiscal, no sabía que quería dar esa declaración, fue un tercero quien me orientó", y dijo que se trata del exrepresentante a la Cámara por Boyacá Hernando Torres Barrera, quien le dijo que Niño quería dar una declaración sobre "lo que se manipuló" en la Fiscalía respecto al caso de Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente.