‘Prieto no informó de aporte de Odebrecht a campaña de Santos de 2010’

Considerando que en la época de los hechos su conducta no estaba tipificada como delito, la Fiscalía General archivó este martes el proceso penal contra Roberto Prieto por los 450.000 dólares de Odebrecht que entraron a la campaña Santos Presidente en el 2010 y que no fueron declarados en las cuentas electorales.

En el expediente conocido por EL TIEMPO, la Fiscalía asegura que para el 2010 no era ilegal recibir aportes de extranjeros, ni exceder los topes de gastos en las campañas, pues esas conductas sólo se castigaban con sanciones administrativas del Consejo Nacional Electoral (CNE).



Esos actos sólo comenzaron a ser delito –con penas de 4 a 8 años de prisión– a partir de una ley promulgada el 22 de agosto del año 2017, que fortaleció la regulación penal frente a los delitos electorales.



La decisión señala que si bien no puede ser perseguido penalmente por esos hechos, Roberto Prieto (hoy preso bajo cargos de recibir coimas a cambio de sus gestiones ante entidades del Estado) sí actuó de manera irregular, pues fue él el cerebro del aporte de Odebrecht y, además, se encargó de dejarlo en las sombras, incluso para los directivos de la misma campaña política.



La Fiscalía dice que Prieto se encargó de gestionar la compra de 2,5 millones de afiches para la campaña y coordinó su elaboración y pago, de hecho a través de un contrato verbal.

En el mismo proceso también eran investigados y terminaron libres de cargos Santiago Rojas (gerente de la campaña Santos Presidente en el 2010) y Araceli Rojas (auditora). No solo –como Prieto– porque los aportes no declarados no eran delito para la época sino porque la Fiscalía encontró que no tuvieron conocimiento de la plata de Odebrecht.



“Al gerente y auditor se les sanciona por las actividades que ellos dirijan en el manejo de ingresos y gastos, no por aquellas que de manera subrepticia e irregular controlan terceros”, dice el documento. La versión del mismo Prieto y las de los dueños de la firma que hizo los afiches pesaron a su favor.



Y señala: “Es inequívoco que el señor Santiago Rojas Arroyo no fue informado por parte del señor Prieto Uribe de estas donaciones y, por lo tanto, estaba imposibilitado para reportarlas en su rendición de cuentas (...) De otro lado, los afiches en ningún momento ingresaron oficialmente a la contienda electoral”. Según el expediente, el fabricante los repartió directamente.



“Toda la información aportada en la investigación demuestra que ni Santiago Rojas ni Aracely Rojas tuvieron conocimiento de la adquisición de los afiches en ningún momento, ni participaron en su gestión y compra”, dice la Fiscalía.



El aporte de los brasileños se recibió a través de la firma Impressa Group (constituida en Panamá y cuyo representante legal era Otto Rodríguez), a quien Odebrecht le pagó los 450.000 dólares.

La versión de Prieto

Mientras en el proceso Prieto dijo que quienes consiguieron el apoyo de la multinacional fueron los integrantes del Comité Financiero de la campaña, la Fiscalía lo desmiente. La investigación determinó que fue él quien se contactó directamente con Otto Rodríguez: “Esto es así, al punto que fue el propio Prieto Uribe quien les indicó que el pago debían hacerlo a través de una sociedad en Panamá (Impressa Group) y que la consignación la recibirían de una compañía brasilera: Odebrecht)”.



El ente acusador asegura que Prieto “se propuso inducir a terceros (los ejecutivos de Odebrecht en Colombia) vinculados a esta transacción para que declararan que la responsabilidad de este apoyo era autoría del referido Comité Financiero”.



Por mentir en ese caso la justicia le imputó cargos a Prieto el pasado 7 de mayo. “El aquí indiciado tenía como modus operandi pedir dinero a empresas y personas diciendo que era requerido para tapar huecos de las campañas políticas de Juan Manuel Santos”, dijo la fiscal del caso ese día.



Por su parte, el abogado Marlon Fernando Díaz insistió en la inocencia de su cliente y sostuvo que no hay otra investigaciones en su contra. Añadió que con la decisión de la Fiscalía sólo queda por demostrar la inocencia de Prieto en el caso por el que le imputaron cargos.

En el proceso por los afiches el mismo Prieto admitió que ese aporte y su pago nunca quedaron en la contabilidad, pero insistió en que esa responsabilidad también la tenía el Comité Financiero. La Fiscalía lo desmiente: “Medios de conocimiento recuperados permiten concluir que lo sostenido por el indiciado no guarda estricta relación con la realidad”.



Tanto Santiago Rojas como la exauditora de la campaña, y varios miembros del Comité Finaciero, señalaron que solo se enteraron de los afiches y de la plata de Odebrecht cuando estalló el escándalo de los sobornos de la multinacional brasileña. La Fiscalía considera que sus versiones se ajustan a la realidad.

Proceso en el Consejo Nacional Electoral, sin avances

El pasado siete de mayo la Procuraduría General le pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) celeridad en las investigaciones que lleva por las supuestos aportes irregulares de Odebrecht a las campañas de Juan Manuel Santos para la presidencia, en el 2010 y 2014. En enero de este año la magistrada Ángela Hernández presentó una ponencia en la que pide que se investigue la campaña, proyecto de fallo sobre el que aún no hay decisión.



El propio presidente Santos también le pidió al CNE que se pronuncie de fondo.

Sin embargo, expertos en temas electorales han manifestado que, de acuerdo a las normas vigentes, el Consejo Electoral ya perdió sus facultades para sancionar las presuntas irregularidades debido a que ya se habrían vencido los términos desde la supuesta comisión de los hechos.



JUSTICIA