Prieto habría recibido plata por contratos de Ruta del Sol III

La situación de Roberto Prieto, exgerente de la campaña Santos Presidente, se complica en la Fiscalía.

En una explosiva declaración, Eduardo Zambrano, empresario del sector de la construcción capturado por el escándalo de Odebrecht, aseguró que Prieto recibió 300 millones de pesos por una gestión ante la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) relacionada con la construcción del puente de Plato Magdalena.



Zambrano fue una de las fichas de Odebrecht para repartir los sobornos que le aseguraron a la multinacional la adición Ocaña-Gamarra en la Ruta del Sol II.



Ya prendió el ventilador para lograr beneficios judiciales y su versión, junto con la de los también capturados Gabriel García Morales, Otto Bula y Gabriel Dumar, le está dando a la justicia las fichas para armar el rompecabezas de la corrupción en los megacontratos.

Declaraciones de Eduardo Zambrano sobre Roberto Prieto

Cuando la Fiscalía le preguntó a Zambrano por alguna gestión de Prieto, su respuesta fue la siguiente: "El (Prieto) ayudó en el sentido de que, entiendo porque no me consta, se reunió con (Luis Fernando) Andrade y habló del Puente Plato. Después los italianos de Yuma (la concesionaria que estaba al frente de esa obra de la Ruta del Sol III) lograron que una partida que estaba para otra parte la pasaron para el tema del Puente. Hasta ahí fue la actuación de él". Dijo que en ese momento su empresa, Constructores Unidos, empezó con el diseño de la obra.



Cuando el fiscal del caso le indagó si Prieto recibió alguna retribución económica, no lo dudó: "Sí (....) Como unos 300 millones de pesos".



El pago, según el nuevo ventilador del caso Odebrecht, quedó registrado como una cuenta de cobro por un contrato a nombre de una empresa fantasma. "Eso está en la contabilidad de Constructores" (Unidos), les dijo a los investigadores, que ahora rastrean esos registros correspondientes al año 2015.



Por los estudios y diseños del segundo puente de la vía Plato Zambrano, la ANI firmó un otrosí por 5.788 millones de pesos.



Prieto, que será citado por la Fiscalía para ampliación de interrogatorio, realizó entre julio del 2014 y el 21 de junio del 2016 seis visitas al despacho del Presidente de la ANI. Como lo reveló EL TIEMPO, en febrero del 2015 estuvo hablando con el funcionario sobre la consesión vial de la Ruta del Sol III, en la que ya no está Odebrecht.



