Óscar Iván Zuluaga terminó versión juramentada en la Fiscalía

“Al país le hace mucho daño juzgar conductas sin concluir investigaciones”, aseguró Óscar Iván Zuluaga, al término de la declaración juramentada que entregó ante la Fiscalía por su accionar como integrante de la junta directiva de Ecopetrol durante su paso como ministro de Hacienda, y la elaboración del proyecto Reficar.



“En ese momento se estaba acabando de organizar todo el proyecto, cuando nosotros nos vamos en agosto de 2010 el proyecto había quedado direccionado, no había comenzado su ejecución, era un proyecto que había ya culminado su etapa de redireccionamiento. Y ya en su momento había alcanzado un valor aproximado de 3.800 millones de dólares, ahí culmina mi labor desde la junta directiva”, dijo Zuluaga.

El excandidato presidencial señaló que Ecopetrol terminó comprando a Glencore la participación en Reficar, porque hubiera sido una catástrofe parar la obra. “Cuando llegué a la junta ya estaba seleccionado Glencore, no estaba yo en ese momento en Ecopetrol. Si me correspondió en la junta cuando se decide la recompra de Glenco por muchas dificultades que surgieron”.



El exministro de Hacienda resaltó que en el año 2009 se estaba viviendo la peor, “crisis financiera que vivió la economía global, desde la gran depresión de 1929. Y lo que tuvimos siempre muy presente fue que el proyecto no podía paralizarse, el proyecto tenía que seguir adelante”.



Afirmó que como junta directiva revisaban toda la información que era de su responsabilidad y que llevaban sus directivos, “pero no era su competencia revisar gasto por gasto, rublo por rublo, recibo por recibo”, refiriéndose a las denuncias de gastos infundados como spa o la presencia de trabajadoras sexuales como denuncia la Fiscalía como detonante del descalabro de Reficar.



“Yo tengo la tranquilidad y puedo dar fe que puedo explicar cada uno de mis actos como miembro de la junta directiva, lo que me corresponde a mi ante el llamado de las autoridades”, aseguró Zuluaga.

