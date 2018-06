Expresidente de Reficar detenido se queda sin millonario contrato

El juzgado 12 de control de garantías de Bogotá cerró, por ahora, la posibilidad de que el expresidente de Reficar Reyes Reinoso Yáñez pueda trabajar desde su casa por cárcel y, así, seguir devengando un salario de 54 millones de pesos mensuales.



El ejecutivo, a quien la Fiscalía le imputó cargos por su presunta responsabilidad en las irregularidades en la construcción de la refinería de Cartagena, pretendía reactivar un millonario contrato con Ecopetrol, firma estatal que a pesar de ser la víctima en el caso del escándalo de Reficar seguía manteniéndole ese polémico nexo laboral.

Sin embargo, la juez le dio la razón a la Fiscalía y la Procuraduría, que se oponían a ese beneficio, y le negó el permiso de seguir trabajado como gerente de proyectos o cualquier otro cargo en Ecopetrol. Consideró que su “vinculación a esta entidad podría obstruir el debido ejercicio de la justicia”.



La juez tuvo en cuenta que cuando la Fiscalía le imputó cargos argumentó que el funcionario podía afectar el proceso en su contra. Esa medida buscaba “preservar la evidencia que se encuentra en la entidad donde pretende seguir laborando”, dijo la juez, tras señalar que si el contrato continuara Reinoso Yáñez “seguiría obteniendo información privilegiada y manejo de recursos económicos que están en tela de juicio dentro de la investigación”.



Y agregó: “Es cierto que no existe legislación expresa y vigente que establece qué tipos de actividades laborales se pueden o no realizar bajo los lineamientos del permiso de trabajo, pero no se puede dejar de lado que la autorización para trabajar cuando se está en casa por cárcel debe respetar los fines propuestos por la medida restrictiva de la libertad impuesta”.

La juez reprochó una decisión inicial de otro despacho que le había permitido a Reinoso Yáñez trabajar sin que los organismos de control pudieran verificar sus funciones en Ecopetrol. A Reyes Reinoso la Fiscalía le imputó el delito de peculado de apropiación a favor de terceros por cuenta de las presuntas irregularidades que se presentaron en la refinería de Cartagena y que para la Fiscalía habrían ocasionado un detrimento patrimonial por más de $ 610 mil millones.



Para ese momento Reyes Reinoso se desempeñaba como presidente de Reficar por directa designación de Ecopetrol. “Su vinculación profesional y laboral con Reficar emana de Ecopetrol, así se quiera presentar su trabajo ante la misma como una actividad a empresas ajenas entre sí”, sostuvo la juez.



Incluso, dijo, “el cargo de gerente de proyectos tipo uno que viene desempeñando actualmente el imputado, obedece a un contrato de trabajo a término indefinido suscrito con Ecopetrol desde el 1 de junio de 2012 hasta la suspensión que se hiciera el pasado 29 de mayo de 2018 (...) Revisado el manual de funciones allegado, es fácil concluir que su cargo es directivo y gerencial liderando procesos y proyectos”.



La defensa del procesado argumentó que el contrato con Ecopetrol no tiene ninguna relación con Reficar y que lo puede realizar por teletrabajo desde su casa, desde donde no podría acceder a información sobre la Refinería en Cartagena.



No obstante, la juez afirmó que “para acceder a la información de la compañía no es necesario tener que trasladarse físicamente a la misma”. Agregó que “la información puede ser obtenida de manera virtual a través de un perfil privilegiado, como lo pueden tener los altos cargos directivos y gerenciales de Ecopetrol. Con una sola orden a uno de sus subalternos tendría acceso a información valiosa dentro del proceso penal”, por el que está n procesados otros exdirectivos.



