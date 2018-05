'Comportamiento de Cristancho afecta verdaderas víctimas': Otálora 

El exdefensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, se refirió a la decisión de la Corte Suprema de archivar una investigación en su contra luego de que su exsecretaria privada, Astrid Helena Cristancho, lo acusara de acoso sexual y laboral en 2016. La Corte dijo que en el proceso penal se demostró que los dos tuvieron una relación consentida.

Otálora señaló que queda claro que nunca le dijo mentiras al país. "Renuncié por preservar la institucionalidad, y por responder ante la justicia, pero con la decisión de la Corte se demuestra que fui una víctima más de este país. Como demócrata enfrenté este proceso y confié en la institucionalidad".



Añadió que se le generó un daño y perjuicio grave. "Siempre traté de tener la cabeza en alto para demostrarle al país que nunca dije mentiras", dijo.



Afirmó que con sus abogados evaluará si se toman caminos jurídicos contra Cristancho.



También dijo que "ha sido doloroso tener un estigma, pero que lo grato es que recibí apoyo de muchas mujeres del país que en comunicados o en la calle me decían que me apoyaban. Queda uno estigmatizado. Algunos reconocerán la injusticia de la que fui víctima, habrá otros que seguirán insistiendo", señaló.



Frente a Cristancho aseguró que en la Defensoría del Pueblo aprendió a no tener sentimientos de odio: "en mi corazón no cabe el odio, ni la venganza, ni temas de esa naturaleza, porque en nuestro país no cabe más odio ya que mucho ha sufrido por actuar de esa manera".



Sin embargo dijo que le gustaría que se pudiera establecer "qué hubo detrás de todo esto, quiénes estuvieron gestando y montando este escenario porque detrás de ella hubo personas que incidieron en una injusticia de esta naturaleza". Para él había un interés por sacarlo de la Defensoría.



Señaló que comportamientos como los que tuvo Cristancho "le hacen más daño a las mujeres que verdaderamente están siendo víctimas a diario, y quienes muchas veces cuando acuden a la justicia, no les creen".



Dijo que tiene una oficina de abogados y que a partir de esta decisión de la Corte continuará en sus funciones como abogado.



