Remueven a fiscal que avaló envío de Andrés Jaramillo a Cespo

Casi cinco años después de que el fiscal Juan Vicente Valbuena estuvo liderando las investigaciones por el ‘carrusel’ de la contratación, la Fiscalía decidió removerlo de los procesos por ese escándalo de corrupción en Bogotá.

La medida le fue notificada el martes luego de que el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, solicitara revertir el traslado que había favorecido al expresidente de Conalvías Andrés Jaramillo, enviado el martes pasado al Centro Social de Oficiales de la Policía (Cespo).

Esta delegada no encuentra objeción alguna para que el detenido Andrés Jaramillo López sea trasladado FACEBOOK

TWITTER

Esta semana, el mismo fiscal Martínez había dicho que es un “pésimo mensaje que clubes oficiales sirvan de centros de reclusión para sindicados o condenados por corrupción”.



El pasado 28 de febrero, Valbuena le envió una comunicación al Inpec en la que dice que no hay objeción alguna por su parte para que Jaramillo, procesado por el ‘carrusel’, fuera enviado al Cespo.



“Comedidamente me permito informar a usted que una vez revisada la petición de la defensa y analizada la documentación adjunta, esta delegada no encuentra objeción alguna para que el detenido Andrés Jaramillo López sea trasladado con las debidas medidas de seguridad a alguno de los sitios propuestos por el defensor en esta ciudad. Atendiendo además a que las salas de paso de la Fiscalía son un lugar transitorio de reclusión”, dice la comunicación de Valbuena.



La primera audiencia que tuvo Valbuena a su cargo fue la imputación de cargos contra Samuel Moreno, en el 2012.



El fiscal especializado señaló el martes que se va con un balance positivo de su gestión. “A la fecha tenemos 28 personas condenadas, 40 personas investigadas y próximas a entrar a etapas de juicio, pero lo más importante es que en este trasegar del proceso pudimos poner a prueba el sistema de colaboración, que realmente funciona”, dijo.



“El tema de la corrupción hay que atacarlo desde los altos mandos. Se ha condenado al exgobernador de Cundinamarca, a los concejales de Bogotá, al exsenador Iván Moreno, al exalcalde Samuel Moreno y a altos contratistas como Julio Gómez”, agregó Valbuena.



Los procesos que adelanta Valbuena, como el que se desarrolla este martes contra el exalcalde Samuel Moreno por peculado por apropiación y concierto para delinquir, por las irregularidades en la contratación en Bogotá, seguirán bajo su cargo hasta que se haga el empalme con el nuevo fiscal del caso.

‘Los Moreno lideraban una empresa criminal’: Sánchez

Desde la campaña del 2007, en la que se buscaba la elección de Samuel Moreno como alcalde de Bogotá, varios concejales y contratistas acordaron “compromisos” de entrega de contratos a cambio de la contratación en diferentes entidades del Distrito.



Así lo señaló el abogado Manuel Sánchez, considerado uno de los cerebros del ‘carrusel’ de la contratación en Bogotá, en el juicio que se adelanta contra el exalcalde Moreno por los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir.

Sánchez representaba al entonces concejal Orlando Parada en la Unidad de Mantenimiento Vial.



El abogado también aseguró que “los hermanos Samuel e Iván Moreno eran los jefes de una empresa criminal de contratación”. En esta, el condenado Emilio Tapia era el encargado de recoger las comisiones a cambio de los contratos que se adjudicaban, y Julio Gómez, también con sentencia, era quien ejecutaba algunos contratos.



“De corazón, al doctor Samuel Moreno, mi amigo, le digo que cuente la verdad, que acepte los hechos que él conoce y las actuaciones indebidas que me costaron acabar con mi oficina de abogados, mi tranquilidad, con la paz y la seguridad, con todo”, le dijo Sánchez a Moreno en la audiencia.



JUSTICIA