El 9 de abril se reinicia juicio de Santiago Uribe, ahora en libertad

“Lo único que Santiago quiere es recuperarse emocionalmente y afrontar el remate de su juicio como debe ser. La decisión del juez demuestra que teníamos la razón”.

Así reaccionó este jueves el penalista Jaime Granados a la decisión del juez Jaime Herrera Niño de dejar en libertad al ganadero Santiago Uribe.

Tal como EL TIEMPO lo había anticipado, la defensa demostró que habían pasado más de dos años de su captura sin que se definiera de fondo el proceso que se le sigue por homicidio y conformación de grupos paramilitares.



Ahora, el hermano del expresidente Álvaro Uribe afrontará el juicio en libertad tras el pago de una caución de 21 millones de pesos. Y si bien podrá regresar a su casa, en Rionegro, no podrá salir del país y deberá presentarse periódicamente ante un juez.

El juicio en su contra se reiniciará el próximo 9 de abril y están pendientes de practicar 22 pruebas solicitadas por la defensa, que insiste en su plena inocencia.



De hecho, para obtener la sustitución de la medida de aseguramiento privativa de la libertad, Granados argumentó que el caso se ha dilatado por cuenta de varios errores de la Fiscalía. Entre otros, señaló un error de notificación en la reprogramación de una inspección clave.



Además, se denunció la entrega tardía de cuadernillos del expediente a la defensa del ganadero.



“Fácilmente se advierte que de los dos años que han trascurrido desde la detención de Santiago Uribe, a la Fiscalía le es imputable un periodo correspondiente a un año, tres meses y dieciséis días, lo que equivale al 64,5 por ciento del término”, le dijo Granados al juez.



Y aseguró que la demora no obedecía a conductas dilatorias de la defensa, ya que “ha asumido una actitud absolutamente leal con el proceso”. De hecho, pidió 86 pruebas y testimonios de varios narcotraficantes, paramilitares presos en Estados Unidos y hasta de ganaderos, que le fueron negadas en su mayoría.



La Fiscalía aún no se ha pronunciado sobre este revés. En todo caso, el fiscal del caso ha expresado tener la evidencia suficiente para pedir una condena contra el ganadero.



Hasta la noche del jueves, el expresidente Uribe no se había pronunciado.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com