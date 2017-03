Ordenan redoblar medidas de seguridad para Uribe Noguera en La Picota

“¿Ya se sabe qué pasó?, ¿cuántos años me dieron?”, empezó a preguntar desde las 9:00 a.m. del miércoles Rafael Uribe Noguera a sus guardias en la cárcel La Picota.



Durante toda la mañana, según fuentes en la cárcel, estuvo inquieto a la espera de la decisión de la juez que decidiría la cantidad de años que deberá pagar por el asesinato de la menor Yuliana Samboni, por los delitos de secuestro agravado, acceso carnal violento y feminicidio.

Cada media hora el guardián de turno pasaba revista y anotaba en la minuta de que Rafael Uribe Noguera se encontraba en perfecto estado de salud.



Uno de los guardianes escribió que lo había visto leyendo, y en otro párrafo, que escribía en un cuaderno en la celda dos de aislamiento.



"¿No se sabe nada?" - volvió a preguntar. Hasta que por fin, casi al mediodía, uno de sus custodios le transmitió la noticia que había visto en la televisión, que está ubicada en el pasillo de la guardia interna del penal: le dieron 51 años y 10 meses de cárcel.



En la tarde del miércoles la dirección de La Picota ordenó extremar las medidas de seguridad del interno, es decir, que no solo seguirán grabando en videos el curso de sus alimentos, sino que aumentarán el número de rondas de vigilancia.



En cuanto a la posibilidad muy cercana de que Uribe Noguera pueda redimir años de su pena realizando alguna actividad, una fuente en La Picota le dijo a EL TIEMPO que aún el detenido no ha hecho ningún tipo de solicitud al respecto, “pero que es un tema que se debe analizar con detenimiento teniendo en cuenta su condición de aislamiento”.

¡Esa la escribí yo!

Este jueves, un oficial de la guardia estuvo en su celda y llevó en sus manos la copia de la carta que se ha publicado en los medios.



“¿Esta carta la escribió usted?" –le preguntó el funcionario del Inpec–



“Sí señor, yo la escribí. Pero en ningún momento la hice para los medios de comunicación. Esa la envié a mi familia. No entiendo cómo llegó a hacerse pública (…) insisto en que no estoy interesado en dar algún tipo de declaración a los medios hasta que no esté bien enterado de cuál va a ser el curso de mi proceso”, respondió Uribe.



El interno de la celda dos de aislamiento está a la espera de la visita de su abogado, quien le llevará detalles de la sentencia que pesa en su contra.



LEO MEDINA JIMÉNEZ

JUSTICIA

justicia@eltiempo.com